איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית בפנייה דחופה לעצור את מינויו של סילבן שלום ליו"ר התעשייה האווירית: "מינויו יעביר מסר חד וכואב שביטחונן של נשים הוא הפקר"

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית פנה הבוקר (שלישי) במכתב ליו"ר הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות, השופטת (בדימוס) שולמית דותן, בבקשה לעצור את מינויו של סילבן שלום ליו"ר התעשייה האווירית, המקודם חרף העובדה ששלום פרש מהחיים הפוליטיים לפני כעשור על רקע טענות להטרדות מיניות מצידו, אשר לוו בעדות של נפגעת שחשפה כי נפגעה ממנו מינית בזמן שכיהן כשר החוץ והיא כמזכירה בלשכתו.

במכתב הן טענו כי "כל לגיטימציה ציבורית המוענקת לשלום מוסיפה על כאבן של הנפגעות ופוגעת בהליכי השיקום שלהן. הרף המוסרי המצופה מהעומדים בראשות חברות ממשלתיות, גם אם לא הושגה הכרעה פלילית בעניינם, חייב להיות כזה אשר אינו מאפשר למי שפגע פגיעה כה קשה בנשים להוביל ולהנהיג ציבורית ועסקית עובדות ועובדים."

אורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית, אמרה: "החלטת שר הביטחון ישראל כץ למנות את סילבן שלום, שפרישתו מהחיים הפוליטיים לוותה בעדויות על פגיעה מינית בנשים, היא סטירת לחי מצלצלת עבור ציבור הנשים בישראל. כולנו נחשפנו לעדויות האמיצות של מי שנפגעו ממנו בעת שעבדו תחתיו, חלוף השנים אינו מנקה את מעשיו ואינו יכול לנקותו ציבורית ממעשיו החמורים. לפיכך, אסור בתכלית האיסור לאפשר את השבתו לעמדה כה בכירה ומשמעותית. לא יעלה על הדעת שאדם שיש עליו כתם כזה גדול ייבחר לתפקיד ציבורי משמעותי שכזה".