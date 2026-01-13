ח"כ אריאל קלנר מהליכוד תוקף בראיון לסרוגים את המערכת המשפטית, מציג את הצעת החוק שלו לוועדת חקירה לאומית, ומסמן את היעד הבא ברצועת עזה: "כשיניפו דגל ישראל וילדים יהודים ישחקו שם – זה יהיה הניצחון המוחלט"

בראיון בתכנית "כיפות ברזל" באולפן סרוגים, התייחס חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד) לשורה של סוגיות בוערות שעל סדר היום הציבורי – מהאיום האיראני ועד לעתיד רצועת עזה.

בפתח הריאיון, התייחס נתנאל איזק למצב מול איראן ושאל: "איראן הייתה מדינת סף גרעין… פתאום להתקוממות לאומית מאוד רחבה, לאן זה הולך?".

קלנר השיב בביטחון: "מדינת סף גרעין היא מדינה על סף התמוטטות וזה לא קרה סתם". הוא הוסיף כי ההישגים הללו רשומים על שמם של חללי צה"ל והרוח הישראלית, אך גם על שמה של "מדינאות של ראש הממשלה… שלקח מנהיגות ברמות הגבוהות ביותר". קלנר אף הפתיע כשדיבר על היום שאחרי נפילת המשטר: "היינו כחולמים… יכול להיות שנהיה בהסכמי אברהם עם איראן".

"נתניהו הוא גדול המתפקחים"

בתשובה לשאלה על היעדר אסטרטגיה ממשלתית כביכול, השיב קלנר כי מי שנמצא על ההגה יודע בדיוק מה הוא עושה. "נתניהו הוא גדול המתפקחים", טען קלנר. "היה פה קמפיין מטורף… שנפסיק את המלחמה, שניכנע… אל תשכח שהיה לנו נשיא ארצות הברית ממש לא אוהד אלא עוין לגמרי במובן הזה… והיה פה באמת אלמנטים של מדינאות ברמה הגבוהה". קלנר הדגיש כי הכוח האמיתי מגיע מהעם: "אנשים עמדו על הקבר של הילדים שלהם… ואמרו 'עם ישראל חי, אל תפסיקו… המוות של הבנים שלנו לא היה לשווא'".

ועדת חקירה? לא בראשות יצחק עמית

אחד הנושאים המרכזיים בראיון היה הצעת החוק של קלנר להקמת "ועדת חקירה לאומית" במקום ועדת חקירה ממלכתית רגילה. נתנאל איזק תהה: "מה הבעיה בוועדת חקירה ממלכתית?".

קלנר לא היסס לתקוף את הרשות השופטת: "בית המשפט העליון קודם כל הוא לא נהנה משום אמון ציבורי בקרב הקואליציה, 90% לא נותנים בו אמון". הוא הוסיף כי המערכת המשפטית עצמה צריכה להיחקר: "בג"ץ היה מעורב בהשפעה על תפיסת הביטחון של ישראל עד רמה מבצעית ממש… פגזי פלאשט לא נתנו, עתירות על הוראות פתיחה באש נדונו בבג"ץ… הדברים האלה צריכים להיבדק".

קלנר הציע מודל של שותפות: "באנו לאופוזיציה ואמרנו להם: 'קחו 50% מהממנים… תמנו את האנשים הכי חריפים… ותשאלו את כל השאלות לממשלה'… אבל 50% גם אנחנו רוצים לשאול שאלות… יש לנו את המערכת המשפטית, ממשלות קודמות, קונספציות לבדוק". לטענתו, האופוזיציה מסרבת כי הם רוצים "100% שליטה" דרך השופט יצחק עמית, אותו כינה "הנשיא הבלתי חוקי של בית המשפט העליון".

המאבק בייעוץ המשפטי: "גלי בהרב מיארה צריכה להיחקר"

קלנר, שהגיש כבר ב-2019 הצעת חוק לפיצול סמכויות היועמ"ש, טוען כי המציאות כיום הפכה לאבסורדית. "גלי בהרב מיארה לא מפסיקה להוכיח לנו עד כמה המציאות במדינת ישראל היא אבסורדית… אדם אחד מחזיק כל כך הרבה סמכויות… הוא גם התובע וגם הסנגור".

הוא האשים את היועמ"שית בפוליטיזציה: "במקום לייצג את הממשלה היא הלכה נגדה והפסידה לה… היא שמה מקלות בגלגלים בכל הזדמנות שיש לה… המציאות הזאת חייבת להשתנות כי זה לא דמוקרטי". בסיום הראיון אף הוסיף כי עליה "להיחקר על פרשת הפצ"רית והפגיעה בביטחון המדינה בשעת מלחמה".

החזון לרצועת עזה: "רק שליטה ישראלית תבטיח ביטחון"

כמי שהיה פעיל נגד תוכנית ההתנתקות כסטודנט בטכניון, קלנר רואה במלחמה הנוכחית הזדמנות לתיקון היסטורי. לשאלתו של איזק לגבי עתיד הרצועה, השיב קלנר: "רק שליטה ישראלית בשטח ברצועת עזה עצמה, בכל הרצועה, רק זה יבטיח ביטחון".

כשנשאל אם זה כולל יישובים, ענה בחיוב: "אני תומך גדול ונלהב של התיישבות יהודית. זו הייתה שגיאה וזה היה פשע חמור מאוד… אני חתום על הצעת חוק לבטל את ההתנתקות ברצועת עזה". לשיטתו, הניצחון יימדד בנוכחות האזרחית: "בעזרת השם כשיונף דגל ישראל ברצועת עזה, כשילדים יהודים ישחקו שמה, אז אף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד שלא ניצחנו".

משחק אסוציאציות: מחמאות ליאיר נתניהו, מתקפה על "אחים לנשק"

בסיום הראיון, ערך איזק לקלנר משחק אסוציאציות קצר: