במהלך אירוע שעסק בשילוב טכנולוגיות בינה מלאכותית בעבודת הכנסת, הציגה הכנסת כלי חדש בשם "דברעם", מערכת מבוססת AI שנועדה לסייע לחברי הכנסת בהכנת נאומים למליאה והדגימה נאום בקולו של אורי אורבך ז"ל.

במסגרת ההדגמה הוצג נאום שנוצר באמצעות המערכת בקולו ובדמותו של אורי אורבך, חבר הכנסת והשר לשעבר שהלך לעולמו. מארגני האירוע הדגישו כי לא מדובר בקטע ארכיון, אלא בנאום חדש לחלוטין, שנכתב והופק באמצעות הכלי הטכנולוגי.

אורי אורבך נואם ב-AI: הכנסת הציגה את 'דברעם', כלי בינה מלאכותית להכנת נאומים במליאה, והדגימה עם חבר הכנסת המנוח נואם בקולו, "זה לא קטע ארכיון, נאום חדש לחלוטין" pic.twitter.com/1cn6cVKk2m — ערוץ כנסת (@KnessetT) January 13, 2026



לפי ההסבר שניתן, המערכת מנתחת סגנון כתיבה, מבנה נאומים ומאפייני שפה, ומאפשרת יצירת טקסטים מותאמים לנושאים פרלמנטריים, כולל הדגמה קולית. מטרת הפיתוח היא ייעול עבודת הח"כים והצגת יכולות הבינה המלאכותית בהקשר פרלמנטרי.

בכנסת ציינו כי השימוש בדמותו ובקולו של השר לשעבר אורי אורבך ז"ל נעשה לצורכי הדגמה בלבד, כחלק מהצגת היכולות הטכנולוגיות, ולא כחלק מפעילות חקיקתית או נאום רשמי במליאה.