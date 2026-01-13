חדשות מסעירות לעולם הקולנוע: ג'ניפר לורנס רומזת כי ייתכן ותחזור לעולם "משחקי הרעב", בסרט החדש "זריחה על הקציר", שאמור לצאת בנובמבר 2026

ג'ניפר לורנס, הכוכבת האהובה מסדרת "משחקי הרעב", מעלה את מפלס ההתרגשות בקרב מעריצים ורומזת על חזרתה האפשרית לתפקיד האייקוני קטניס אוורדין. בראיון אמש (שני), היא דיברה על שיחות עם הבמאי פרנסיס לורנס בנוגע לסרט החדש "משחקי הרעב: זריחה על הקציר".

הסרט החדש מתרחש 24 שנים לפני אירועי הטרילוגיה המקורית. עד עכשיו היו דיווחים לא מאומתים על השתתפותה בסרט, כמו גם השתתפותו של ג'וש האצ'רסון (פיטה מלארק), אבל עכשיו נראה שהיא מאשרת אותם בעקיפין.

הרמזים שמשכנעים את המעריצים

לורנס התראיינה בהופעת הפודקאסט "Happy Sad Confused" עם המראיין ג'וש הורוביץ. כשהמראיין הציע ללורנס לדבר עם הבמאי על הסרט החדש, השיבה בחיוך: "אולי כבר דיברנו".

הורביץ הגיב: "אם אתם מאמינים לכל מה שיש באינטרנט", והכוכבת התייחסה לשמועות ברשתות, ואמרה: "אה כן, זה מסתובב באינטרנט לא?"

על הסרט המצופה

הסרט החדש, שמבוסס על ספרה של סוזן קולינס, מתמקד בהישרדותו של היימיץ' אברנתי – המנטור של קטניס ופיטה – במשחקי הרעב ה-50. עלילתו כוללת אפילוג בהווה, שבו היימיץ' משתף את קטניס ופיטה בחוויותיו, מה שפותח דלת למעורבותם בסיפור. למרות זאת, פרטים מדויקים על היקף תפקידיהם טרם נחשפו.

רקע הסדרה והצלחתה

סדרת "משחקי הרעב" הפכה לאחת הזכיונות המצליחות ביותר של אולפני ליונסגייט, עם ארבעה סרטים ראשונים בכיכובה של לורנס מ-2012 עד 2015, שסיימו ב"משחקי הרעב: עורבני חקיין: חלק 2". יחד עם הפריקוול "בלדה לציפורי שיר ולנחשים" משנת 2024, הסדרה צברה הכנסות עולמיות של 3.3 מיליארד דולר.

פרנסיס לורנס חוזר לביים, עם תסריט מאת בילי ריי. הצוות כולל שחקנים בולטים כמו ג'וזף זאדה בתור היימיץ' הצעיר, מקנה גרייס כמייזילי דונר, ג'סי פלמונס כפלוטארך הוונסבי, ראלף פיינס כקוריולנוס סנואו, קירן קאלקין כסיזר פליקרמן, אל פאנינג כאפי טרינקט, בילי פורטר כמגנו סטיפט, מאיה הוק כווירס וגלן קלוז כדרוזילה סיקל.

ציפייה גוברת לקראת הבכורה

הסרט צפוי להגיע לבתי הקולנוע ב-20 בנובמבר 2026, והרמזים של לורנס רק מגבירים את העניין סביבו. מעריצים שחיכו לשובה של קטניס יכולים להתחיל לספור לאחור.