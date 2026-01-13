במהלך ביקורו בהודו אמר כי משטר שנשען על אלימות מאבד את הלגיטימציה שלו, והביע הערכה כי בימים האחרונים ניכרים סימנים לסופו של המשטר באיראן. לדבריו, גרמניה נמצאת בקשר הדוק עם ארצות הברית בנושא

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, התייחס היום (שלישי) במהלך ביקורו בהודו להתפתחויות האחרונות באיראן ולמצב המשטר במדינה ואמר שלדעתו עדים בימים אלה לסופו של המשטר האיראני.

מרץ אמר כי לדבריו, "כאשר שלטון נאחז בשלטון רק באמצעות אלימות, אז למעשה הוא הגיע לסופו". הוא הוסיף כי הוא יוצא מנקודת הנחה ש"במיוחד בימים ובשבועות האחרונים אנחנו רואים את סופו של המשטר הזה".

לדבריו, למשטר "אין לגיטימציה בקרב האוכלוסייה״, וציין כי ״האוכלוסייה קמה עכשיו נגד המשטר הזה". מרץ הביע תקווה לסיום המשבר ללא אלימות ואמר: "אני מקווה שיש אפשרות לסיים את הסכסוך הזה בדרכי שלום. זה מה שמשטר המולות צריך להבין עכשיו".

עוד ציין קנצלר גרמניה כי ברלין נמצאת בקשר רציף עם וושינגטון בנושא, והדגיש: "אנחנו נמצאים בקשר הדוק עם האמריקאים".