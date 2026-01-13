יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן, תוקף את דבריו של חבר הכנסת משה גפני, ואומר ש"האנרכיה" של הציבור החרדי קרובה לסיום שכן הוא ומפלגתו יחזיקו בתיקים משמעותיים בממשלה הבאה.
גולן התייחס לדבריו של גפני, לפיהם אין לציית לבית המפשט העליון, וכתב: "גפני מכריז על אנרכיה, אבל זמנה קצוב. מי שחושב שהוא מעל בית המשפט, יגלה בקרוב מציאות אחרת".
גולן כתב כי "אחרי הבחירות, "הדמוקרטים" יחזיקו בתיק המשפטים ובמשרד לביטחון לאומי. אנחנו נשים סוף להפקרות, נחזיר את המשילות ונדאג שבישראל יהיה חוק אחד לכולם, חוק שנשמר ונאכף ללא פשרות".
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
0 דיונים
אבי
אל יתהלל חוגר כמפתח .11:03 13.01.2026
א
כשהשמאל הפוסט ציוניש שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה בשבע חזיתות - גולן הגיס החמישי הוזה על הממשלה הבאה שלו שהוא רוצה שתהיה עם האחים המוסלמים והמשותפת, ואמר שצהל...
כשהשמאל הפוסט ציוניש שהביא על המדינה את הטבח והמלחמה בשבע חזיתות - גולן הגיס החמישי הוזה על הממשלה הבאה שלו שהוא רוצה שתהיה עם האחים המוסלמים והמשותפת, ואמר שצהל נהנה לרצוח תינוקות כתחביב!...המשך 11:03 13.01.2026
סתם
עוד אחד שמזהה מהלכים, שאחרי הבחירות הגולן יהיה שליח וולט על אופניים.11:10 13.01.2026
חייייים שלי
יש שיר יפה של ניסים סרוסי קוראים לו אשליות אני מציע להם שילמדו את השיר הוא מאוד מתאים לתקופה הזאת11:16 13.01.2026
בוגי
דיבור וחלומות של גולן בדיוק כמו אנטישמים לא רק לא יחזיק בתיקים בעזרת השם יעלם מעולם במחלה סופנית11:14 13.01.2026
מוטי הקרייתי
האחים המוסלמים מחוץ לחוק בירדן--מצריים--וארצות הברית. יאיר גולן והקיבוצניקים מהעוטף בעזה התומכים במפלגתו יצרפו אותם לממשלתם ההזויה.11:19 13.01.2026
בוגי
לא אמרתי מה שהוא לא בסדר רישמו אצלכם ותדעו שכך יהיה11:16 13.01.2026
מאיר
יאיר גולן שונא שומרי מצוות אם אלוהים אוהב אותך אולי יקח אותך אליו.11:14 13.01.2026
דוד
אשליות אשליות רבות11:48 13.01.2026
חשוב וחובה
חשוב!! צפייה חובה בתחקיר ששודר אתמול: "זמן אמת-משני תודעה" על מכונת הרעל,המסרים והבריחה מאחריות על 7/10 של ביבי בעזרת יאיר ממיאמי וכו. ביוטיוב(עונה 9 פרק 12) ובcatchup של ערוץ 11.11:41 13.01.2026
