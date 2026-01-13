יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן, הצהיר הבוקר באילו תיקים הוא ומפלגתו יחזיקו בממשלה הבאה: "נשים סוף להפקרות"

יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', חבר הכנסת לשעבר יאיר גולן, תוקף את דבריו של חבר הכנסת משה גפני, ואומר ש"האנרכיה" של הציבור החרדי קרובה לסיום שכן הוא ומפלגתו יחזיקו בתיקים משמעותיים בממשלה הבאה.

גולן התייחס לדבריו של גפני, לפיהם אין לציית לבית המפשט העליון, וכתב: "גפני מכריז על אנרכיה, אבל זמנה קצוב. מי שחושב שהוא מעל בית המשפט, יגלה בקרוב מציאות אחרת".

גולן כתב כי "אחרי הבחירות, "הדמוקרטים" יחזיקו בתיק המשפטים ובמשרד לביטחון לאומי. אנחנו נשים סוף להפקרות, נחזיר את המשילות ונדאג שבישראל יהיה חוק אחד לכולם, חוק שנשמר ונאכף ללא פשרות".