מהילד מפתח תקווה ועד היכל מנורה: לרגל יום הולדתו של רביד פלוטניק – עשרה רגעים, שירים ותחנות שעיצבו את אחד הקולות האישיים בהיפ-הופ הישראלי

הוא התחיל כילד שגדל בפתח תקווה, עבר אובדן מוקדם שטלטל את עולמו, והפך עם השנים לאחד הקולות האישיים והעמוקים בהיפ-הופ הישראלי. כזה שמחבר רחוב ופילוסופיה, כאב ותקווה, ביקורת ואמונה באדם. לרגל יום הולדתו – עשרה דברים שכדאי לדעת על רביד פלוטניק.

1. הילד מפתח תקווה

פלוטניק נולד וגדל בפתח תקווה, עיר שחוזרת שוב ושוב ביצירה שלו. השכונות, האנשים, השפה והנוף המקומי הפכו עם השנים לחומר גלם מוזיקלי – עד אלבום שלם שנושא את שם העיר.

2. האובדן שעיצב את הכתיבה

בגיל 12 איבד את אמו למחלת הסרטן. מאז, גם בלי להיאמר במפורש, האובדן נוכח ביצירה שלו – בשאלות על זמן, זיכרון וחיפוש.

3. שם הבמה שהפך לסיפור

שנים הוא היה מוכר כ"נצ'י נצ" – כינוי ילדות שנולד מחבריו יוצאי אתיופיה. ב-2019 החליט לוותר עליו ולעבור לשם האמיתי, מתוך רצון להזדהות ישירה יותר עם היצירה.

4. פרודוקס – בית הספר להיפ הופ

ההרכב פרודוקס היה תחנת הפתיחה של הדרך. שם פלוטניק גיבש את השפה שלו, למד לעבוד בתוך קבוצה ולהתעקש על טקסטים ארוכים גם כשקהל היעד מצומצם. האלבום "תחיית המתים" נחשב עד היום לאחד מאלבומי המפתח של ההיפ-הופ הישראלי.

5. "קפה וסיגריה" והכניסה למיינסטרים

"קפה וסיגריה" היה השיר שהפך את פלוטניק לשם מוכר. השיר הגיע לקהל רחב והכניס אותו למיינסטרים, בלי שהוא יוותר על הסגנון והכתיבה האישית שלו.

6. מקום ראשון בגלגלצ

השיר "כל הזמן הזה" הגיע למקום הראשון במצעד השנתי של גלגלצ – הישג נדיר לראפר, ובמיוחד לטקסט שלא נכתב מראש ללהיט.

7. השיא: היכל מנורה

ב-2022 מילא את היכל מנורה והפך לראפר הישראלי הראשון שעשה זאת. רגע שיא אישי, וגם ציון דרך משמעותי עבור הז'אנר כולו.

8. חיבורים לא צפויים

פלוטניק נע בין היפ-הופ ליוצרים כמו שולי רנד, אביתר בנאי ושלומי שבן, ובוחר חיבורים שנובעים מעומק ולא מטרנדים. הבחירות האלה משקפות היטב את דרכו המוזיקלית.

9. הסרט הדוקומנטרי

ב-2024 יצא הסרט הדוקומנטרי "תוך כדי תנועה", שמתעד את תהליך העבודה שלו על אלבום ואת החיים מאחורי הקלעים של הקריירה.

10. ממשיך בתנועה

גם אחרי שישה אלבומים, סרט דוקומנטרי והכרה רחבה, פלוטניק ממשיך ליצור. "הדרך לשביל הזהב" מציג יוצר בוגר יותר, שמביט קדימה בלי לעצור את החיפוש.