דו"ח מקיף של המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית לשנת 2025, חושף כי המשפחה החרדית הממוצעת הולכת ומצטמצמת. לפי הנתונים המעודכנים, שהובאו באתר ynet, שיעור פריון הילודה במגזר החרדי עומד כיום על 6.2 ילדים לאישה, נתון המבטא ירידה משמעותית לעומת שיא של 7.3 ילדים שנרשם בשנת 2003.
למעשה, מדובר בתפנית היסטורית; מאז שנות החמישים של המאה הקודמת, אז עמד הנתון על 4.8 ילדים לאישה, נרשמה עלייה עקבית ששיקפה את אידאולוגיית "חברת הלומדים" ואת חיזוק המשפחה הגדולה כערך דתי וחברתי מרכזי. אולם, מאז שנת 2003 המגמה התהפכה, והחל משנת 2020 הנתון התייצב על הרמה הנוכחית.
ד"ר איתן רגב מהמכון לאסטרטגיה ומדיניות מסביר כי הירידה נובעת בראש ובראשונה מ"תהליך ההסתגלות ללחצים הכלכליים המתגברים וגידול בשיעור האקדמאיות החרדיות". לדבריו, מגמות אלו מתרחשות במקביל לעלייה הדרגתית בגיל הנישואין במגזר החרדי, מה שמשפיע ישירות על פוטנציאל הילודה הכולל.
הסיבות לעצירת הגידול ולירידה המתונה בגודל המשפחה החרדית הן מגוונות ומשלבות גורמים כלכליים וחברתיים. בין היתר, מצביעים בדו"ח על מחירי הדיור המאמירים, יוקר המחיה והקושי הממשי לכלכל משפחות ברוכות ילדים במציאות הכלכלית הנוכחית.
במקביל, חל שינוי מהותי במגמות התעסוקה של הנשים החרדיות: נשים רבות החלו להשתלב בענפים בעלי פריון גבוה ובתפקידים מקצועיים תובעניים יותר, מה שמביא לעיתים לצמצום מתוכנן של גודל התא המשפחתי לטובת קריירה ויציבות כלכלית.
