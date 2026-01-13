11:25

בעקבות מזג האוויר הקיצוני: פגיעה באספקת החשמל באשקלון

11:24

אורי אורבך חזר למליאה: הכנסת הציגה נאום AI בקולו | צפו

11:15

עדכונים מהסערה: מחסום המנהרות הוצף, זוג חולץ מרכב באבו גוש

11:15

בין מיתוג למהות: המלחמה של לפיד על תג ה"ימין" | גיא עזרא

11:09

מראה חריג בכנסת: דורבנים הודיים תועדו במשכן

11:00

יאיר גולן מצהיר: אלה התיקים שנחזיק בהם בממשלה הבאה

10:54

קנצלר גרמניה: "אנו עדים לסופו של המשטר באיראן"

10:51

גילוי מרעיש: מין נדיר של תמרי פרא זוהה לראשונה בישראל

10:47

מדינת ג'ורג'יה בארה"ב תכיר ביו"ש: "לא שטח כבוש, אזור ריבוני"

10:36

לראשונה מזה 40 שנה: שפל בילודה בחברה החרדית

10:30

"בשבח והודיה לה' יתברך": כתבת ערוץ 14 בבשורה מרגשת

10:18

לא רק זוג: נועה קירל ודניאל פרץ בשיתוף פעולה מקצועי ראשון

10:04

האופוזיציה באיראן טוענת: 12 אלף הרוגים בתוך 48 שעות

09:56

בהלת ענק בקרב תושבי כפר סבא

09:47

תוך 90 יום באמצעות תלייה: זה נוסח הצעת חוק עונש מוות למחבלים

09:35

תיעוד מהחילוץ הדרמטי במרכז: נלכדו ברכב וחולצו בסירת הצלה

09:32

המהפך בפריים-טיים: ערוץ 14 עוקף את רשת, קשת שומרת על הפסגה

09:27

"מנסים לנטרל את כל מי שקרוב לנתניהו"

09:00

השירות המטאורולוגי: זה מה שיקרה בשעות הקרובות

08:45

שלג כבד בחרמון; זרימות אדירות בנחלים. צפו בתיעוד

