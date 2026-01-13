דיווח בעיתון האופוזיציה איראן אינטרנשיונל טוען כי במהלך שני לילות של מחאות נרחבות באיראן נרצחו לפחות 12 אלף בני אדם, רובם אזרחים, באירוע שמוגדר כחסר תקדים בהיסטוריה המודרנית של המדינה

בדיווח שפרסם היום (שלישי) בעיתון האופוזיציה איראן אינטרנשיונל נטען כי לפחות 12 אלף בני אדם נהרגו באירועי המחאה שהתרחשו באיראן במהלך שני לילות רצופים.

על פי הדיווח, המידע הגיע, בין היתר, ממקור המקורב למועצה העליונה לביטחון לאומי, משני מקורות בלשכת הנשיאות, ממספר מקורות במשמרות המהפכה בערים משהד, כרמאנשאה ואספהאן, וכן מעדויות של עדי ראייה, בני משפחות ההרוגים, דיווחים מהשטח, נתונים ממרכזים רפואיים, ומידע שנמסר על ידי רופאים ואחיות בערים שונות. לאחר שקלול כלל הממצאים, נמסר כי המועצה הגיעה למסקנה שלפיה במהלך שני לילות רצופים, יום חמישי ויום שישי, נרצחו לפחות 12 אלף בני אדם.

על פי הדיווח, מדובר באירוע האלימות הקטלני ביותר בהיסטוריה המודרנית של איראן. עוד נמסר כי מדובר באירוע חסר תקדים בהיקפו, הן מבחינה גיאוגרפית, הן בעוצמת האלימות והן במספר הקורבנות בפרק זמן קצר. לפי המידע שנאסף, מרבית ההרוגים הם אזרחים, שלטענת הדיווח נורו בעיקר על ידי כוחות משמרות המהפכה ויחידות הבסיג'.