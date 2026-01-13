מה קורה כשכוכבת פופ ושוער בליגות האירופיות נפגשים לראשונה בעבודה משותפת? הצצה לשיתוף הפעולה הראשון של נועה קירל ודניאל פרץ

לראשונה מאז הפכו לזוג נשוי, נועה קירל ודניאל פרץ נפגשים לשיתוף פעולה מקצועי ראשון. אחרי שנים שבהן כל אחד מהם בנה קריירה מצליחה בזירה שונה לגמרי – היא ככוכבת פופ בינלאומית והוא כשוער בליגות האירופיות, השניים מופיעים לראשונה יחד על המסך, לא כאייטם רכילותי אלא כמהלך מקצועי מתוכנן שמציב את הזוגיות שלהם באור חדש.

צפו בקמפיין המשותף של נועה קירל ודניאל פרץ

מפגש בין עולמות

הפרסומת נפתחת דווקא בעולם המוכר של פרץ: חדר הלבשה של קבוצת כדורגל בחו"ל לאחר ניצחון. משם מצטרפת קירל, והשניים יוצאים למסע שמדלג בין סצנות בהשראת עולמות התוכן של HBO Max – דרמה, פנטזיה ואסתטיקה קולנועית עם קריצות לסדרות אייקוניות כמו הלוטוס הלבן ומשחקי הכס.

מה הלאה?

למרות שמדובר במהלך שמלווה בהשקעה מוערכת של כ-5 מיליון שקל ובמעטפת פרסומית רחבה, הסקרנות האמיתית סביב הקמפיין היא אנושית יותר משיווקית: האם נראה את קירל ופרץ ממשיכים לשיתופי פעולה נוספים? או שמדובר במהלך חד-פעמי שנועד לסמן הופעה משותפת אחת בלבד?