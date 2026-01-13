צפו בקמפיין המשותף של נועה קירל ודניאל פרץ
מפגש בין עולמות
הפרסומת נפתחת דווקא בעולם המוכר של פרץ: חדר הלבשה של קבוצת כדורגל בחו"ל לאחר ניצחון. משם מצטרפת קירל, והשניים יוצאים למסע שמדלג בין סצנות בהשראת עולמות התוכן של HBO Max – דרמה, פנטזיה ואסתטיקה קולנועית עם קריצות לסדרות אייקוניות כמו הלוטוס הלבן ומשחקי הכס.
מה הלאה?
למרות שמדובר במהלך שמלווה בהשקעה מוערכת של כ-5 מיליון שקל ובמעטפת פרסומית רחבה, הסקרנות האמיתית סביב הקמפיין היא אנושית יותר משיווקית: האם נראה את קירל ופרץ ממשיכים לשיתופי פעולה נוספים? או שמדובר במהלך חד-פעמי שנועד לסמן הופעה משותפת אחת בלבד?
