בעקבות פוסט שעלה בקבוצת הפייסבוק "כפר סבא שלנו" ועורר דיונים בקרב התושבים, פרסמה עיריית כפר סבא הבהרה רשמית שמטרתה "לעשות סדר ולהסביר את התופעה" של כניסת חיות בר לשטחים העירוניים.
בעירייה מסבירים כי בשנים האחרונות שועלים נכנסים יותר למרכז העיר מאחר ו"התרחבות הבנייה והצטמצמות השטחים הפתוחים גורמות לכך שהפארקים העירוניים הופכים עבורן למקום מחיה, מקור מזון ומחסה".
לפי הודעת העירייה, השועל הוא חיית בר מוגנת ו"ביישנית מטבעה, ואינה מסוכנת לאדם בדרך כלל". במוסד העירוני אף מדגישים כי לשועלים תפקיד חשוב בשמירה על האיזון האקולוגי, בין היתר בצמצום אוכלוסיות מזיקים. כחלק מההתמודדות, המחלקה הווטרינרית פועלת בשיתוף רשות הטבע והגנים לביצוע "פעולות מניעה כמו פיזור חיסונים ייעודיים נגד כלבת לטובת בריאות הציבור ורווחת חיות הבר".
בעירייה קוראים לתושבים לנהוג באחריות ומדגישים כי "לא מאכילים ולא מתקרבים לשועלים", ובנוסף יש להקפיד על אשפה סגורה ונקייה כדי לא למשוך אותם למגורי אדם. התושבים מתבקשים לדווח למחלקה הווטרינרית רק במקרים של שועל פצוע או "התנהגות חריגה".
לסיכום ציינו בעירייה כי השועלים הם תזכורת לכך שגם בלב העיר מתקיים טבע חי ונושם, וכי "בהתנהלות אחראית ומודעת נוכל לשמור על בטיחות התושבים ועל חיות הבר גם יחד".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
איזו הגזמה
בהלת ענק עלאק10:15 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יובב
עאלק בהלת ענק. כולו פנסיונרית פנתה למוקד והתלוננה על שועלים10:01 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר