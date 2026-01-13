חוק חובה, יבוצע באמצעות תלייה, וזהות הסוהרים תישאר חסויה – פורסמה נוסח הצעת החוק הסופית של חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית

סיעת עוצמה יהודית, בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הגישה היום (שלישי) באמצעות ח״כ לימור סון הר-מלך את נוסח הצעת החוק הסופית לחוק עונש מוות למחבלים.

הצעת החוק תידון בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל.

אלה עיקרי החוק: ניתן לגזור עונש מוות גם בלי שהפרקליטות תבקש זאת. עונש חובה. ⁠הכרעת הדין – ברוב רגיל (לא נדרש פה אחד). ⁠המשפט יתקיים עם שופטים בדרגת סא״ל ומעלה בבית משפט צבאי. לא תיתן אפשרות להקל, להמיר או לבטל את עונש המוות לאחר גזר דין חלוט.

ביצוע העונש יקרה בתוך 90 יום מפסק דין חלוט. הביצוע באחריות שירות בתי הסוהר. ⁠אמצעי הביצוע: תלייה. ⁠צו ביצוע יחתם ע״י שופט.

תנאי הכליאה של המחבלים: כליאה נפרדת לחלוטין. הגבלת ביקורים – רק גורמים מוסמכים. ⁠פגישה עם עו״ד רק בהיוועדות חזותית, ולא פיזית. ⁠עונש מוות יבוצע בידי סוהר, שמינה נציב שב״ס. ⁠בעת ביצוע עונש המוות יהיו נוכחים מנהל הכלא, נציג הרשות השופטת, מבקר רשמי, ונציג משפחת המחבל. יודגש, כי ניתן לבצע גם בהיעדר חלק מהנוכחים כדי למנוע עיכוב. לאחר הביצוע יפורסמו הפרטים באתר שב״ס.

חסינות וסודיות לסוהרים שיבצעו: חסינות פלילית ונזיקית לסוהרים ולמדינה. ⁠חיסיון מלא על מידע; לא חל חוק חופש המידע. זהות המבצעים בעונש המוות – חסויה.