הסערה החורפית גורמת למפגעים במספר אזורים שונים במקביל ברחבי הארץ. הבוקר אישה שנפצעה אנוש בעקבות חפץ שנפל בביתה במזרח ירושלים, פונתה לבית חולים ורכב הסעות בדרום הוצף

הסערה נמשכת: אחרי מספר אירועים קשים במהלך הלילה, הבוקר (שלישי) אישה בת 50 הובאה לחבירה עם צוותי מד"א במחסום שועאפט לאחר שככל הנראה נפגעה מחפץ כבד בבית שהוצף במזרח ירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבי"ח הדסה הר הצופים כשהיא במצב אנוש עם חבלות בגופה.

פרמדיקים של מד"א רן אבלס ואריאל רבי, סיפרו: "הביאו אלינו אישה בשנות ה-50 כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובלת מחבלות בגופה. סיפרו לנו שהיא שככל הנראה נפגעה מחפץ כבד בבית שהוצף. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי המשך ביצוע פעולות החייאה."

בנוסף לכך, חילוץ דרמטי אירע בשעות הבוקר באזור המרכז. לוחמי האש מתחנת איילון קיבלו קריאה על לכודים ברכב בנחל ענבה, הגיעה למקום וביצעו פעולות עיגון של הלכודים באמצעות חבלים כדי למנוע את היסחפותם. עם הגעת לוחמי היחידה לחילוצים מיוחדים להבה, בוצע חילוץ באמצעות סירה, והועברו הלכודים בבטחה אל גדת הנחל.

רשף אסף כהן, מפקד המשמרת: "הגענו לזירה מורכבת שבה שני לכודים נמצאים בסכנה על גג רכב בלב זרם חזק. לוחמי תחנת איילון פעלו במהירות לעיגון הלכודים בחבלים כדי לייצב את מצבם. עם הגעת יחידת להבה, פעלנו בשילוב זרועות וחילצנו אותם באמצעות סירה בבטחה. האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך חשוב להדגיש: אין להיכנס לאזורי נחלים ושיטפונות. זרם המים חזק ומטעה, אין לקחת סיכונים מיותרים״.

במקביל, הגשמים ממשיכים לרדת ברחבי הארץ ולגרום להצפות. בשעות הבוקר 5 לכודים חולצו מרכב בעקבות הצפה ברחוב פקר בקריית מלאכי. צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת קריית מלאכי פעלו לפני זמן קצר באירוע.

בעקבות הגשמים העזים, רכב הסעות נקלע להצפה משמעותית ברחוב, כאשר בתוכו שהו חמישה בני אדם שלא יכלו לצאת באופן עצמאי בשל גובה המים.לוחמי האש שהגיעו במהירות למקום, חילצו את חמשת הלכודים כשהם בריאים ושלמים והעבירו אותם למקום מבטחים.

בכבאות והצלה לישראל שבים ומזכירים לציבור: אין להיכנס עם כלי רכב לשלוליות עמוקות או למקורות מים זורמים. במקרה של סכנה, יש לחייג 102 ללוחמי האש.