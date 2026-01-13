השופט בדימוס הרן פיינשטיין, מתייחס למעצרו של ראש הסגל צחי ברוורמן, ואומר כי יש רדיפה אחרי כל מי שקשור לראש הממשלה בנימין נתניהו.
בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר פיינשטיין: לאבי רצון הבוקר: "החקירה של צחי ברוורמן במשך 12 שעות זו עוד חוליה בשרשרת בה מנסים לנטרל את כל מי שקרוב לנתניהו".
הוא ציין כי "גם אם הטענה נכונה, לנפנף בפתק ולכתוב שהוא יכול להשתיק דברים – זו לא עבירה. אבל כיוון שאנחנו כבר רגילים לשיטה הזאת, ראינו איך מתנפלים על כוח 100 עשרה אנשים על כל אחד מהם בביתו, אז אין מה לחפש כאן רציונליות".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
פלורידה ארצנו
האיש פשוט מלאך חבלה שטן איש מבחיל09:40 13.01.2026
א
ריקבון המערכת - ולא רק שהמשטרה לא חקרה את היועמשית שהיתה מעורבת בפרשת שדה תימן, ולא לקחה לה את הטלפון, אלא שהמשטרה בראשות ראש אח"מ, בועז בלט, מסייעת לה לטייח...
ריקבון המערכת - ולא רק שהמשטרה לא חקרה את היועמשית שהיתה מעורבת בפרשת שדה תימן, ולא לקחה לה את הטלפון, אלא שהמשטרה בראשות ראש אח"מ, בועז בלט, מסייעת לה לטייח את הפרשה!למרות שהיועמשית מנועה מלעסוק בפרשה בפסיקת בגץ, היא מנהלת את הפרשה דרך סוכניה במשטרה מתחילתה ועד עכשיו!המשך 09:37 13.01.2026
א
אבל את הפצרית היועמשית, הפרקליטות והמשטרה הרקובים דאגו לא לעצור ואפילו לא לחקור אחרי שהיא חשפה את בגידתה, שלא לדבר על לקיחת הטלפון שלה, ואיפשרו לה בלי שום פיקוח מספר...
אבל את הפצרית היועמשית, הפרקליטות והמשטרה הרקובים דאגו לא לעצור ואפילו לא לחקור אחרי שהיא חשפה את בגידתה, שלא לדבר על לקיחת הטלפון שלה, ואיפשרו לה בלי שום פיקוח מספר שבועות באיכילוב, כדי שתחסל ראיות וכדי לטייח את הפרשה ואת חלקם של היועמשית והפרקליטות בפרשה! ובסיוע בגץ בראשות עמית!המשך 09:33 13.01.2026
