השופט בדימוס הרן פיינשטיין, מתייחס למעצרו של ראש הסגל צחי ברוורמן, ואומר כי יש רדיפה אחרי כל מי שקשור לראש הממשלה בנימין נתניהו: "אין כאן בכלל עבירה"

השופט בדימוס הרן פיינשטיין, מתייחס למעצרו של ראש הסגל צחי ברוורמן, ואומר כי יש רדיפה אחרי כל מי שקשור לראש הממשלה בנימין נתניהו.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר פיינשטיין: לאבי רצון הבוקר: "החקירה של צחי ברוורמן במשך 12 שעות זו עוד חוליה בשרשרת בה מנסים לנטרל את כל מי שקרוב לנתניהו".

הוא ציין כי "גם אם הטענה נכונה, לנפנף בפתק ולכתוב שהוא יכול להשתיק דברים – זו לא עבירה. אבל כיוון שאנחנו כבר רגילים לשיטה הזאת, ראינו איך מתנפלים על כוח 100 עשרה אנשים על כל אחד מהם בביתו, אז אין מה לחפש כאן רציונליות".