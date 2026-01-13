הנתונים מצביעים על הובלה ברורה לקשת 12 בכלל רצועות השידור, עם פער משמעותי בפריים־טיים ובמהדורות החדשות. רשת בלטה בעיקר בלייט נייט, בעוד ערוץ 14 וכאן 11 הציגו נתונים נמוכים יותר ברוב מקבצי הצפייה

במדדי הרייטינג שהתפרסמו הבוקר (שלישי) נרשמה הובלה לקשת 12 בכלל רצועות השידור. התוכנית "חשיפה" הובילה בפריים־טיים, וחדשות 12 הובילה גם במהדורות החדשות, ובלייט נייט בלטה הצינור של רשת. ערוץ 14, חדשות כאן 11 ו־i24News רשמו נתונים נמוכים יותר.

בפריים־טיים הובילה חשיפה בקשת 12 עם 13.3%. אחריה הפטריוטים בערוץ 14 עם 10.3%, ואהבה חדשה ברשת עם 9.5%. זמן אמת בכאן 11 רשמה 4.9%.

במהדורות החדשות נרשמה הובלה לחדשות 12 עם 16.2%. אחריה חדשות 14 עם 8.4%, חדשות 13 עם 6.1% וחדשות 11 עם 5%. מהדורת חדשות i24News רשמה 1.2%.

בלייט נייט הובילה הצינור ברשת עם 8.3%, אחריה גיא פינס בקשת 12 עם 6.5%. פתחי ושי בערוץ 14 רשמה 3.6%, וחדשות הלילה בכאן 11 עם 2.3%.