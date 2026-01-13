09:27

"מנסים לנטרל את כל מי שקרוב לנתניהו"

09:00

השירות המטאורולוגי: זה מה שיקרה בשעות הקרובות

08:45

שלג כבד בחרמון; זרימות אדירות בנחלים. צפו בתיעוד

08:23

ביטוח לאומי בהודעה דחופה לציבור

08:20

בן גביר לבג"ץ: אין עילה להדחתי, היועמ"שית פועלת מנקמנות

08:02

בעקבות הצפות: כבישים 90 ו-463 נחסמו לתנועה

07:47

בעקבות המחאות: ארה"ב קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן

07:23

טראמפ הודיע: מכס של 25% יוטל על כל מדינה שתסחר עם איראן

07:16

בשילוב כוחות: אושר חוק העמדת מחבלי הנוחבה לדין בקריאה ראשונה

07:01

נזקי מזג האוויר: שלושה נפצעו עקב הרוחות העזות במהלך הלילה

22:41

רפורמת הקולנוע: שר התרבות מיקי זוהר מקדם שינוי נוסף בתעשייה

22:34

ירושלים: חרדים מפגינים נגד מעצר עריקים - ומשבשים את התנועה

22:25

המתקשרת טוענת: זה התאריך המדויק בו ארה״ב תתקוף באיראן

22:01

דובר צה"ל: "המחאות באיראן עניין פנימי. ערוכים לתרחישי הפתעה"

21:56

אושרה בקריאה ראשונה: הצעת החוק להוצאת מח״ש מהפרקליטות

21:36

דיווח: למרות פניית דיפלומטים - טראמפ נוטה לתקיפה באיראן

21:23

סמוטריץ' דורש מנתניהו: כנס את הקבינט ותעגן את ועדת שמגר

21:19

דרוזי מסוריה פונה לישראל: "תשלטו עלינו, רוצים דו קיום"

21:18

מכינים תחבולה? שגריר ארה"ב מקרר התלהבות על תקיפה באיראן

21:09

מרגש: אחרי שעבר ניתוח - שורד השבי סשה טרופנוב חוזר ללכת

