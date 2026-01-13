המערכת החורפית הגיעה לשיאה במהלך הלילה האחרון, ובשירות המטאורולוגי מדווחים על רוחות עזות שהגיעו למהירות של כ-100 קמ"ש לאורך מישור החוף, כאשר באשקלון נמדד שיא של 103 קמ"ש שגרם לנזקי רוח רבים.
לצד הרוחות, נרשמו כמויות משקעים גדולות במיוחד בהרי יהודה, בשפלה ובצפון רמת הגולן. נכון להבוקר, תחנת לטרון מובילה את טבלת המשקעים עם 72 מ"מ, ואחריה ירושלים ונחשון עם 69 מ"מ כל אחת. ביישוב צובה שבהרי ירושלים ירדו 64 מ"מ ובמג'דל שמס שבצפון הגולן נמדדו 60 מ"מ, שם גם ירד שלג קל במהלך שעות הערב.
לפי תחזית השירות המטאורולוגי, גשמים בעוצמה חזקה יוסיפו לרדת בשעות הקרובות ויתמקדו בעיקר בהרי המרכז ובשפלת יהודה. בעקבות הגשמים הכבדים, בנחלי ים המלח כבר החלו שיטפונות, ביניהם בנחל ערוגות, והם צפויים להימשך גם בשעות הקרובות.
בשורה חיובית מגיעה מגזרת הרוחות, שכן בשירות מעריכים כי שיא הרוחות כבר מאחורינו ולא צפויה התחזקות נוספת במהלך הבוקר.
