הגשמים הרבים שירדו במהלך הלילה והבוקר (ג') הביאו לזרימות משמעותיות בנחלים ברחבי הארץ. מערכת הגשם הנוכחית התמקדה בין היתר באזור מדבר יהודה והצפון, שם נרשמו מראות מרשימים של שיטפונות ומפלים שוצפים.
בצפון מדבר יהודה נרשמה זרימה חזקה בנחל אוג, ועין מבוע התמלא בעקבות הגשמים. בצפון, מפל התנור זורם בעוצמה גבוהה, ובדרום נרשמו זרימות גם בנחל ערוגות ובנחל פרת.
ברשות הטבע והגנים מזכירים כי חל איסור מוחלט להיכנס לאפיקי נחלים בזרימה או להתקרב לשפת הנחל מחשש להתמוטטות גדות. המטיילים מתבקשים להישמע להוראות הבטיחות ולצפות בזרימות רק ממקומות מוסדרים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים