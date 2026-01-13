הגשמים הרבים שירדו במהלך הלילה והבוקר (ג') הביאו לזרימות משמעותיות בנחלים ברחבי הארץ. מערכת הגשם הנוכחית התמקדה בין היתר באזור מדבר יהודה והצפון, שם נרשמו מראות מרשימים של שיטפונות ומפלים שוצפים.

 

מפל התנור (נאג'י רשאש רשות הטבע והגנים)

בצפון מדבר יהודה נרשמה זרימה חזקה בנחל אוג, ועין מבוע התמלא בעקבות הגשמים. בצפון, מפל התנור זורם בעוצמה גבוהה, ובדרום נרשמו זרימות גם בנחל ערוגות ובנחל פרת.

נחל ערוגות זורם (מיכל גור - רשות הטבע והגנים)

ברשות הטבע והגנים מזכירים כי חל איסור מוחלט להיכנס לאפיקי נחלים בזרימה או להתקרב לשפת הנחל מחשש להתמוטטות גדות. המטיילים מתבקשים להישמע להוראות הבטיחות ולצפות בזרימות רק ממקומות מוסדרים.

נחל אוג שוטף בעוצמה (אסף שלמה - מזרחי רשות הטבע והגנים)

נחל פרת (מרום שפי ומיכאל סטיקה - רשות הטבע והגנים)