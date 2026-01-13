קיבלתם הצעת חברות מהביטוח הלאומי? כדאי שתבדקו היטב מי עומד מאחורי הפרופיל. במוסד מתריעים מפני יוזרים מזויפים שנפתחו בארץ ובחו"ל: "אין לנו זמן ללמוד שפה חדשה, ממליצים גם לכם לוותר"

הביטוח הלאומי פרסם אזהרה לציבור הגולשים ברשתות החברתיות, בעקבות זיהוי של גל חשבונות מזויפים המשתמשים בשמו של המוסד הרשמי.

על פי ההודעה, בשעות האחרונות נפתחו מספר פרופילים תחת השם "הביטוח הלאומי", חלקם מיבשות רחוקות וחלקם מישראל, המנסים ליצור קשר עם אזרחים.

בפוסט שפרסמו, בחרו בביטוח הלאומי להשתמש בנימה משועשעת כדי להעביר את המסר הרציני: "שקלנו רגע לחפש נדל"ן בחו"ל לשלוחה שם", נכתב בפוסט, "אבל אז נזכרנו שבחוק הביטוח הלאומי יש למעלה מ-400 סעיפים ואין לנו כל כך זמן ללמוד שפה חדשה".

במוסד הבהירו כי הם החליטו לוותר על הרפתקאות מעבר לים, וממליצים לאזרחים לנהוג באותה אחריות: "ממליצים גם לכם לוותר ולא לאשר את הצעות החברות מהיוזרים האלה".