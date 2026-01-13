כביש 90, בקטע שמדרום למעבר מצוקי דרגות, נחסם לתנועת כלי רכב. בנוסף, כביש 463, בקטע שבין צומת הדואר שבמערב בנימין ליישוב נעלה, נחסם לתנועה בשני הכיוונים. החסימות בוצעו בעקבות הצפות במקום וחשש ממשי לשלום ובטיחות משתמשי הדרך.
במשטרה עדכנו כי מחוז ש"י נערך למערכת מזג האוויר החורפית שהחלה אמש בשעות הערב וצפויה להימשך עד היום, שלישי, 13.1.26, בשעות אחר הצוהריים.
על פי ההערכות, קיים צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח ומערב בנימין, בהם נחלי אוג, משאש, תקוע, דרגה, חברון, שילה ונחל פרת. השיטפונות עלולים לגרום לחסימות צירים ולשיבושי תנועה, ובהתאם לכך נסגרו כלל מסלולי הגלישה ומסלולי הטיול בנחלים.
שוטרי מחוז ש"י, בסיוע משטרת התנועה הארצית, יחידות החילוץ, לוחמי מג״ב ומתנדבי כיתות הכוננות, פרוסים באזורים הרלוונטיים. במשטרה נמסר כי הכוחות ערוכים למתן מענה מהיר ולשמירה על חיי אדם ובטיחות הציבור, בדגש על הכבישים והצירים המרכזיים.
