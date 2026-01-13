משרד החוץ האמריקאי הזהיר מהסלמה במחאות באיראן והחמרת צעדי האבטחה, כולל חסימות כבישים, שיבושי תחבורה וניתוקי אינטרנט. אזרחי ארה״ב נקראו להיערך לקשיי תקשורת, לשקול יציאה מהמדינה דרך היבשה, והוזהרו מפני סיכון לתשאול, עיכוב ומעצר, במיוחד בעלי אזרחות כפולה

משרד החוץ האמריקאי פרסם הלילה (בין שני לשלישי) אזהרה בעקבות החרפת המחאות באיראן. בהודעה נכתב כי "המחאות הולכות ומסלימות", וכי נמשכים "צעדי אבטחה מוגברים, חסימות כבישים, שיבושים בתחבורה הציבורית וחסימות אינטרנט". עוד צוין כי "חברות תעופה ממשיכות להגביל או לבטל טיסות אל איראן וממנה, וחלקן השעו את הפעילות עד יום שישי, 16 בינואר".

בהמשך נמסר כי "אזרחי ארה"ב צריכים להיערך להמשך ניתוקי אינטרנט, לתכנן אמצעי תקשורת חלופיים, ואם הדבר אפשרי ובטוח – לשקול יציאה מאיראן דרך היבשה לארמניה או לטורקיה".

בהודעה נכללה אזהרה דחופה נוספת, ולפיה "אזרחים בעלי אזרחות כפולה אמריקאית-איראנית חייבים לצאת מאיראן באמצעות דרכון איראני". במשרד החוץ הדגישו כי "ממשלת איראן אינה מכירה באזרחות כפולה ותתייחס אליהם אך ורק כאזרחים איראנים".

עוד נכתב כי "אזרחי ארה"ב מצויים בסיכון משמעותי לתשאול, מעצר ועיכוב באיראן", וכי "הצגת דרכון אמריקאי או הפגנת קשרים לארצות הברית עלולות להספיק כדי שהרשויות האיראניות יעכבו או יעצרו אדם".