דונלד טראמפ הודיע היום (שלישי) כי ארצות הברית תטיל מכסים בשיעור של 25% על כל מדינה שתקיים קשרי מסחר עם הרפובליקה האסלאמית של איראן.
בהודעה שפורסמה בחשבונו הרשמי ברשת ה-X, כתב טראמפ: "החל מיום זה, כל מדינה שעושה עסקים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן תשלם מכסים של 25% על כל עסק שהיא עושה עם ארצות הברית של אמריקה".
עוד הדגיש טראמפ בהודעתו את סופיות ההחלטה וחתם את הציוץ במילים: "צו זה הוא סופי ומוחלט".
על פי נוסח ההודעה, הסנקציה הכלכלית החדשה אינה מתמקדת בחברות ספציפיות, אלא חלה ברמת המדינה, ותקפה לגבי כלל היקף המסחר של אותה מדינה מול ארצות הברית, החל ממועד פרסום ההודעה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים