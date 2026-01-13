בהודעה שפרסם בחשבונו ברשת ה-X, הכריז טראמפ כי המכסים יחולו על כל עסקת סחר עם ארצות הברית, והגדיר את הצו כ"סופי ומוחלט". ההנחיה נכנסת לתוקף באופן מיידי

דונלד טראמפ הודיע היום (שלישי) כי ארצות הברית תטיל מכסים בשיעור של 25% על כל מדינה שתקיים קשרי מסחר עם הרפובליקה האסלאמית של איראן.

בהודעה שפורסמה בחשבונו הרשמי ברשת ה-X, כתב טראמפ: "החל מיום זה, כל מדינה שעושה עסקים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן תשלם מכסים של 25% על כל עסק שהיא עושה עם ארצות הברית של אמריקה".

עוד באותו נושא דיווח: למרות פניית דיפלומטים – טראמפ נוטה לתקיפה באיראן 21:36 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

עוד הדגיש טראמפ בהודעתו את סופיות ההחלטה וחתם את הציוץ במילים: "צו זה הוא סופי ומוחלט".

על פי נוסח ההודעה, הסנקציה הכלכלית החדשה אינה מתמקדת בחברות ספציפיות, אלא חלה ברמת המדינה, ותקפה לגבי כלל היקף המסחר של אותה מדינה מול ארצות הברית, החל ממועד פרסום ההודעה.