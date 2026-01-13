מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה, ללא מתנגדים, את הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח׳בה. לפי ההצעה, יוקם בית דין ייעודי בראשות שופט מחוזי בדימוס, שיוסמך לדון בעבירות החמורות שביצעו משתתפי טבח 7 באוקטובר

מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין שני לשלישי) בקריאה ראשונה, ברוב של 19 חברי כנסת וללא מתנגדים, את הצעת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוחבה ומשתתפי טבח ה-7 באוקטובר. את ההצעה יזמו סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן וח"כ יוליה מלינובסקי.

הצעת החוק מסדירה מסלול ייעודי להעמדה לדין של מחבלי חמאס ושותפיהם שביצעו את מעשי הטבח. לפי ההצעה, תוקם ערכאה שיפוטית מיוחדת בראשות שופט מחוזי בדימוס, אשר תנהל את ההליכים נגד המחבלים. לבית הדין תוקנה סמכות לדון בעבירות חמורות, בהן עבירות לפי חוק השמדת עם, פגיעה בריבונות המדינה, סיוע לאויב במלחמה ועבירות טרור.

עוד באותו נושא אהרן ברק בנאום מצולם: "ישראל כבר לא דמוקרטיה" 20:44 | חדשות סרוגים 16 0 😀 👏

עוד נקבע כי נוכח המורכבות הראייתית והיקף המעשים, ניתן יהיה לסטות מסדרי הדין ודיני הראיות הרגילים, במטרה לאפשר בירור אמת מלא, תוך שמירה על הגינות ההליך. הדיונים יהיו פומביים ככלל, ישודרו באתר אינטרנט ייעודי ויישמרו בארכיון המדינה. החוק כולל גם אפשרות להטלת עונש מוות, וכן סעיף הקובע כי נאשם או מורשע לפי חוק זה לא ייכלל בהחלטות עתידיות לשחרור מחבלים במסגרת משא ומתן מדיני.

בנוסף מוצע להקים ועדת היגוי בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות שרי המשפטים, הביטחון והחוץ, אשר תקבע את מדיניות ההעמדה לדין.

שר המשפטים יריב לוין אמר לאחר אישור ההצעה: "מאז טבח ה-7.10 נעשתה בהנחייתי עבודת מטה חסרת תקדים בהיקפה בעניין מחבלי הנוח׳בה. התבצעה חקירה מקיפה, נאספו ראיות והוכנו תיקי החקירה והאישומים השונים. לאחר עבודת המטה גובשו טיוטות כתבי אישום נגד המחבלים. על מנת להבטיח שההליך המשפטי יתנהל באופן יעיל וניתן יהיה להוציא את הצדק לאור ולמצות את הדין עם המחבלים, פעלתי במשותף עם יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט ח״כ שמחה רוטמן וח״כ יוליה מלינובסקי כדי לקדם את הצעת החוק, מתוך מטרה להביא להעמדתם לדין של מחבלי הנוח׳בה בהקדם".

יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן מסר: "עוד צעד חשוב בדרך להשבת הצדק על כנו ולעשיית הדין עם כל מחבלי הנוח׳בה. מדינת ישראל תעמיד אותם לדין בעבירות החמורות ביותר בספר החוקים שעונשן מוות. המשפט ישודר לעולם כולו והמסר יהיה חד וברור: מי שטובח ביהודים ושותף לרצח עם, לא יינקה".

ח״כ יוליה מלינובסקי אמרה: "שעון החול של הנוחבות ממשיך לספור לאחור. זהו עוד שלב בדרך לפתיחת משפטי השבעה באוקטובר שישודרו לכל העולם. מדינת ישראל תבוא בחשבון עם כל משתתפי הטבח".