בהמשך הלילה התקבלו במוקד מד״א דיווחים על מספר נפגעים קל מקריסת עצים וחפצים שניתקו בעקבות הרוחות החזקות במרכז הארץ, ללא נפגעים בזירות נוספות

במהלך שעות הלילה (שני לשלישי) התקבלו מספר דיווחים במוקד 101 של מגן דוד אדום על פגיעות גוף כתוצאה מתנאי מזג האוויר הקשים והרוחות החזקות ששררו ברחבי המרכז.

אישה בת 47 נפגעה מחפץ שעף ברוח סמוך למתחם מסחרי בגלילות. חובשים ופרמדיקים של מד״א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה במצב קל עם חבלה ברגל לבית החולים שיבא תל השומר.

בהמשך התקבל דיווח נוסף על אישה בת 54 שנפגעה מענף גדול שנפל ברחוב הגלים בראשון לציון. צוותי מד״א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה במצב קל עם חבלת ראש לבית החולים שמיר-אסף הרופא.

בהמשך הלילה התקבל דיווח על גבר בן 28 שנפגע מעץ שקרס ברחוב מבצע עין ברמת גן. חובשים ופרמדיקים של מד״א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במצב קל עם חבלת ראש לבית החולים שיבא תל השומר.

בנוסף, במוקד 101 של מד״א התקבלו ארבעה דיווחים על עצים שקרסו על כלי רכב בערים אור יהודה, פתח תקווה, תל אביב ורמת גן. בכלל הזירות לא אותרו נפגעים.

במד״א קוראים לציבור לנהוג בזהירות ולהימנע משהייה בסמוך לעצים, מתקנים רופפים וחפצים העלולים להתנתק ברוחות חזקות.