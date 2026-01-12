המתקשרת עדן הודיה כהן, שחזתה בעבר את שחרור החטופים, טוענת הערב (שני) כי יש תאריך מדויק לתקיפה אמריקנית באיראן. בדבריה היא טוענת: 13.1-15.1 תקיפה של ארה״ב באיראן. כאמור מדובר בימים שלישי עד חמישי השבוע, החל ממחר.
המתקשרת עדן הודיה כהן שחזתה בעבר את שחרור החטופים ואת התקיפות של איראן בישראל – טוענת כעת כי ישנו תאריך מדויק בו ארה״ב תתקוף באיראן
אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֹבֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים אַל תְּבַקְשׁוּ לְטׇמְאָה בָהֶם, אֲנִי ד' אֱלֹהֵיכֶם.
.22:28 12.01.2026
הידעונית הקדויישע
אחרי אסון לאומי עצום כשואת נתניהו - רק דבר אחד יביא לחשיפת האמת, וישמור על אמון הציבור. על נתניהו לחלק את כל רכושו לנפגעי מחדליו האיומים ולהתאבד23:05 12.01.2026
הידעונית הקדויישע
אחרי אסון לאומי עצום כשואת נתניהו - רק דבר אחד יביא לחשיפת האמת, וישמור על אמון הציבור. על נתניהו לחלק את כל רכושו לנפגעי מחדליו האיומים ולהתאבד23:05 12.01.2026
.22:28 12.01.2026
