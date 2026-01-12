חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 12.01.2026 / 22:25

המתקשרת עדן הודיה כהן שחזתה בעבר את שחרור החטופים ואת התקיפות של איראן בישראל – טוענת כעת כי ישנו תאריך מדויק בו ארה״ב תתקוף באיראן

המתקשרת עדן הודיה כהן, שחזתה בעבר את שחרור החטופים, טוענת הערב (שני) כי יש תאריך מדויק לתקיפה אמריקנית באיראן. בדבריה היא טוענת: 13.1-15.1 תקיפה של ארה״ב באיראן. כאמור מדובר בימים שלישי עד חמישי השבוע, החל ממחר.

תגיות: איראן, ארה״ב, תקיפה