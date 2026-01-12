המתקשרת עדן הודיה כהן, שחזתה בעבר את שחרור החטופים, טוענת הערב (שני) כי יש תאריך מדויק לתקיפה אמריקנית באיראן. בדבריה היא טוענת: 13.1-15.1 תקיפה של ארה״ב באיראן. כאמור מדובר בימים שלישי עד חמישי השבוע, החל ממחר.

 