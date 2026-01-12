כלי תקשורת בארץ ובעולם דיווחו על הרצון של הנשיא האמריקני לפנות לפתרון דיפלומטי באיראן באמצעות משא ומתן. בדיווח חדש מתברר כי טראמפ דווקא נוטה לבחור בכיוון השני

שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מכחיש הערב (שני) את הדיווחים כי ארצות הברית מתכוונת לפעול להפלת משטר האייתולות, אך גורם בבית הלבן טוען אחרת.

בדיווח שעלה בוול סטריט ג'ורנל טוען הגורם הבכיר כי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ נוטה להורות על תקיפה באיראן, למרות הפניה של דיפלומטים בטהרן לנהל משא ומתן על הגרעין.

נזכיר כי בשיחה עם רשת Sky news הבינלאומית, הודיע השגריר האקבי מוקדם יותר בקשר לאפשרות של הפלת המשטר: "אני לא חושב שזה משהו שאנחנו עוסקים בו כרגע, ארה"ב לא פעולת להאצת הפלת המשטר".

"מדובר בעניין של כבוד לדברים של הנשיא טראמפ" הסביר האקבי. "הוא רוצה הכרה שהמשטר האיראני לא צריך לרצוח את האזרחים שלו, לא צריך לפצוע אותם ולפגוע בהם כי הם מפגינים" צינן האקבי את רוחות המלחמה. על פי דבריו של השגריר, ארצות הברית לא פעולת להפלת המשטר, אלא דורשת כי המשטר לא יפגע באזרחיו.