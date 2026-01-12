שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לכנס דיון ייעודי בקבינט המדיני ביטחוני, ולקדם את הצעת החוק של ח״כ אוהד טל לעיגון מסקנות ועדת שמגר בחקיקה

שר האוצר וחבר הקבינט המדיני ביטחוני, בצלאל סמוטריץ', פנה היום (שני) במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לכנס דיון ייעודי בקבינט המדיני ביטחוני במסקנות ועדת שמגר, ולפעול לקידום הצעת החוק לעיגון המסקנות בחקיקה. את ההצעה מוביל יו״ר סיעת הציונות הדתית, ח"כ אוהד טל, והיא צפויה לעלות לדיון כבר בשבוע הקרוב בוועדת השרים לענייני חקיקה.

במכתבו מזכיר סמוטריץ' כי לאחר מלחמת לבנון השנייה קבעה ועדת וינוגרד שהימנעות רבת שנים מהיערכות עקרונית וסדורה לאיום החטיפות מהווה טעות אסטרטגית, וכי נדרש אימוץ אסטרטגיה כוללת למניעת חטיפות ולהתמודדות עמן. בעקבות מסקנות אלו מונתה ועדת שמגר, שמסקנותיה הוגשו בשנת 2012, אך נותרו מסווגות ולא עוגנו בהחלטת ממשלה או בחקיקה.

לדברי סמוטריץ', המציאות הביטחונית הנוכחית והלקחים שנלמדו בשנים האחרונות מחייבים השלמת מהלך זה. הוא ציין כי התמרוץ שניתן לאויבים להשתמש בטרור חטיפות מחייב גיבוש מדיניות ברורה, עקבית ומאוזנת, שמטרתה לצמצם את התמריץ לחטיפות ולשמור על ביטחונם של חיילים ואזרחים.

עוד כתב כי בעת הנוכחית מתקיים חלון הזדמנויות לקידום המהלך, וציין כי זהו מועד מתאים לעגן בחקיקה את עקרונות ועדת שמגר, תוך ביצוע התאמות לאור הניסיון והלקחים שהצטברו.

בסיום המכתב קרא סמוטריץ' לראש הממשלה לכנס דיון ייעודי בקבינט המדיני ביטחוני ולתמוך בקידום הצעת החוק בוועדת השרים לענייני חקיקה, כחלק מיישום לקחי המלחמה והיערכות לאתגרים הביטחוניים.