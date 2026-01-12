שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מכחיש את הדיווחים כי ארצות הברית מתכוונת לפעול להפלת משטר האייתולות, והודיע כי מדובר בדרישה לביטחון האזרחים

שגריר ארצות הברית לישראל, מייק האקבי, יצא בהודעה צוננת במיוחד, בעקבות הדיווחים על תקיפה אמריקאית קרובה באיראן. על פי האקבי, אין לארצות הברית כוונה לפעול לשינוי המשטר באיראן, והתגובות חצויות בהתאם.

בשיחה עם רשת Sky news הבינלאומית, הודיע השגריר בקשר לאפשרות של הפלת המשטר "אני לא חושב שזה משהו שאנחנו עוסקים בו כרגע, ארה"ב לא פעולת להאצת הפלת המשטר".

"מדובר בעניין של כבוד לדברים של הנשיא טראמפ" הסביר האקבי. "הוא רוצה הכרה שהמשטר האיראני לא צריך לרצוח את האזרחים שלו, לא צריך לפצוע אותם ולפגוע בהם כי הם מפגינים" צינן האקבי את רוחות המלחמה.

על פי דבריו של השגריר, ארצות הברית לא פעולת להפלת המשטר, אלא דורשת כי המשטר לא יפגע באזרחיו.

האקבי אף הוסיף והסביר כי: "אין בידיי אינדיקציות שארה"ב מתכננת לתקוף".

התגובות לדברי השגריר מפוצלות. בעוד חלקים מבקרים את הממשלה על "תמיכה מזויפת" במפגינים. אותם אנשים מאשימים כי טראמפ שלהב את האנשים לצאת לרחובות בהבטחה שיגבה אותם, וכעת נוטש את האיראנים בעודם נטבחים.

חלק אחר החל לפתח ספקולציות כי הטון הקריר של הממשל האמריקאי בשעות האחרונות, כולל אמירות דומות מצד דוברות הבית הלבן, הן מסך עשן לקראת תקיפה קרבה.