אחרי ששרד את השבי האכזרי של החמאס סשה טרפונוב חוזר לעמוד על רגליו בכוחות עצמו. ארוסתו תיעדה אותו כשהוא נעזר בקביים ולאחר שעבר תקופת שיקום ממושכת

לראשונה מאז שחזר משבי חמאס ואחרי שעבר ניתוח, שורד השבי סשה טרופנוב תועד הערב (שני) כשהוא עומד על רגליו בכוחות עצמו.

ארוסתו ספיר כהן, ששבה גם היא משבי החמאס תיעדה אותו לאינסטגרם וחושפת כי לאחר טיפולים פיזיותרפיים, סשה שוב חוזר ללכת. טרופנוב עבר ניתוח בחודש אוגוסט האחרון וזו הפעם הראשונה שהוא מצליח לבצע הליכה כשהוא עם קביים.

שורדי השבי סשה טרופונוב וספיר כהן, שנחטפו ב 7 לאוקטובר מניר עוז – התארסו בקיץ האחרון. השניים היו בקשר זוגי עוד לפני אירועי שמחת תורה והגיעו לעשות את החג בבית הוריו של סשה בניר עוז, משם נחטפו יחד עם בני המשפחה.

טרופונוב, שוחרר מהשבי לפני כחמישה חודשים במסגרת עסקת החטופים הקודמת לאחר קרוב ל 500 יום בשבי החמאס. כהן, בת זוגתו, שוחררה כבר בעסקה הראשונה בחודש נובמבר 2023 יחד עם אימו וסבתו של סשה.