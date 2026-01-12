הכנס, שאמור היה להתקיים ב-25 בינואר בהובלת הנשיא יצחק עמית בוטל. הרקע: התנגדות חריפה של המשנה לנשיא והשופט מינץ להשתתפות דוברים שתמכו בסרבנות, לצד ביקורת קודמת מצד שר המשפטים

בעקבות מתיחות פנימית בצמרת בית המשפט העליון, מסתמן כי כנס "חינוך לדמוקרטיה" שתוכנן להתקיים בהיכל המשפט בהמשך החודש יידחה למועד לא ידוע. על פי הפרסום הערב (שני) בחדשות 13, ההחלטה התקבלה לאחר שיחה קשה שהתקיימה בין נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, לבין המשנה לנשיא נעם סולברג והשופט דוד מינץ.

במרכז המחלוקת עמדה רשימת הדוברים בכנס, ובהם פרופ' אסא כשר וד"ר אוקי מרושק-קלארמן. השופטים סולברג ומינץ פנו לנשיא עמית והביעו התנגדות נחרצת להופעתם של השניים בבית המשפט העליון, בטענה כי תמכו בסרבנות לשירות בצה"ל במהלך תקופת המחאה.

בשיחה עם הנשיא עמית הבהירו השופטים כי לתפיסתם "לא ייתכן שאדם הקורא לסרבנות ישתתף בכנס בעליון". לאור הדברים, הנחה הנשיא עמית את מארגני הכנס לבחון מחדש את הסוגיה, וכעת ההערכה היא כי האירוע לא יתקיים במועדו המקורי.

ההתנגדות הפנימית מצטרפת לביקורת חיצונית שנשמעה מצד שר המשפטים, יריב לוין. השר טען כי רשימת הדוברים בכנס מוטה וכי מדובר ב"אנשי שמאל". בתגובה לדברי לוין, גורמים משפטיים הגדירו את התבטאויותיו כ"תקופת מקארתיזם". עם זאת, נראה כי בסופו של דבר הלחץ הפנימי מצד שופטי העליון השמרנים הוא שהוביל להחלטה המעשית לדחות את האירוע.