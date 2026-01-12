יועצי רה"מ יונתן אוריך ואלי פלדשטיין התכתבו בנוגע למציאת מחליף לראש מפקדת החטופים. אוריך הציע את עופר וינטר ועדכן: "תסמס לי, אני אצל ראש הממשלה". בחקירתו במשטרה טען אוריך: "לא עסקתי במינויים"

התכתבויות וואטסאפ שנחשפו היום (שני) על ידי אבישי גרינצייג, מעלות כי יונתן אוריך, יועצו הבכיר של ראש הממשלה, ואלי פלדשטיין, דובר במשרד רה"מ, פעלו לפני כחצי שנה להחלפת האלוף (במיל') ניצן אלון, הממונה על סוגיית החטופים והנעדרים מטעם צה"ל.

על פי הדיווח, ההתכתבות התקיימה ב-21 במאי 2024, על רקע הפעולה הצבאית ברפיח והמגעים לעסקת חטופים. בהודעה ששלח לפלדשטיין כתב אוריך: "בינינו. תביא שם במקום ניצן אלון".

בהמשך השיחה העלו השניים שמות של מועמדים אפשריים להחלפת אלון. אוריך כתב: "הצעתי את עופר (וינטר)". פלדשטיין הציע בתגובה את אלוף (במיל') יואב (פולי) מרדכי, אך אוריך השיב: "לא רוצה". שם נוסף שהעלה פלדשטיין היה האלוף (במיל') מיקי אדלשטיין. אוריך הגיב לשם זה במילים: "נשלל… תסמס לי. אני אצל רה"מ".

מהתמלולים שנחשפו עולה כי חוקרי המשטרה עימתו את אוריך עם ההודעות הללו, בניסיון לסתור את גרסתו שלפיה תפקידו הוא פוליטי בלבד וכי אינו עוסק בנושאים ביטחוניים או במינויים. כאשר החוקרת הטיחה בפניו את הטקסטים, אוריך טען כי אינו זוכר את האירוע. "לא התעסקתי בזה בכלל", אמר אוריך לחוקרת, "לא התעסקתי במינוי כזה או אחר, בטח לא של ראש מנהלת החטופים. זו החלטה של ראש הממשלה".

החוקרת הקשתה ושאלה: "כשאתה כותב 'נשלל', 'לא רוצה', 'בודק', על מה אתה מדבר? זה כתוב". אוריך השיב: "אני לא זוכר את ההתכתבות הזאת, אבל יודע בוודאות שלא התערבתי בשום מינוי". בהמשך החקירה הוסיף אוריך: "אולי כתבתי, אבל לא עשיתי עם זה כלום. לא נגעתי בזה בכלל". בנוגע לאמירה "נשלל" על מיקי אדלשטיין, טען אוריך בחקירה: "אין לי מושג. אני לא מכיר בכלל את מיקי אדלשטיין".