הבית הלבן מספק אמירה מהוססת ומאכזבת בקשר לפעולה נגד איראן, טראמפ מצנן מנועים , והבית הלבן מספק אמירה שעלולה להוציא את האוויר מההפגנות נגד המשטר

קרולין לוויט, דוברת הבית הלבן, שוחחה לפני זמן קצר עם כתבי הבית הלבן, וסיפקה אמירה מהוססת שהפתיעה רבים על גישתו של הנשיא טראמפ לפעולה באיראן. האם הנשיא קיבל רגליים קרות, או שמדובר בעוד תחבולה?

דוברת הבית הלבן הסבירה בשיחה עם כתבים כי "הנשיא משאיר את כל האופציות על השולחן. התקפות צבאיות הן אופציה אחת. הנשיא תמיד מעדיף דיפלומטיה. הוא מעוניין לבחון את המסרים מאיראן אבל מוכן לכל דבר".

האמירה גרמה להרמת גבות קולקטיבית, במיוחד לאחר הטון הלוחמני שהציג הנשיא וסביבתו בבית הלבן כלפי איראן לאורך הימים האחרונים. האמירה המהוססת שלחה אנשים לתהות האם מדובר בפניית פרסה כנה מצד ממשל טראמפ, טקטיקת משא ומתן או בכלל עוד תחבולה לקראת תקיפה צבאית מפתיעה.

לוויט הוסיפה כי: "מאחורי הקלעים האיראנים נשמעים מאוד שונה ממה שהם נשמעים בחוץ, הם מדברים לארצות הברית אחרת לגמרי, ושולחים מסרים שונים לחלוטין".