אחרי הדיווחים על פיצוץ ופרידה מקצועית, הסטייליסטית של אודיה אזולאי, אור לוזון, שוברת שתיקה בסטורי ומכחישה: "אין קרע ואין פרידה – העבודה המשותפת נמשכת"

בימים האחרונים סערה לא קטנה התגלגלה בביצת הבידור סביב הזמרת אודיה אזולאי והסטייליסטית אור לוזון. פרסומים שונים טענו ל"פיצוץ", פרידה מקצועית ואפילו נתק אישי – אך הערב (שני) מגיע טוויסט בעלילה.

בסטורי חריג שפרסמה בעמוד האינסטגרם שלה, לוזון בחרה להתייחס ישירות לכותרות – ולהכחיש אותן מכל וכל.

"לא היה פיצוץ, לא הייתה פרידה"

לדבריה, בניגוד לדיווחים: "אני ואודיה לא התפוצצנו – לא לפני, לא אחרי. אנחנו לא בריב, לא קרה דבר כזה ומעולם לא הפסקנו לעבוד יחד. אין פה שום פרידה מקצועית ואין שום פיצוץ".

לוזון הדגישה כי מה שבאמת קרה הוא התרחבות טבעית של הצוות סביב אודיה: "הצוות גדל והתווספו אנשים. אני אוהבת אותה והיא אוהבת אותי, ואנחנו קודם כל חברות – מבחירה ואהבה גדולה".

הרקע: שמועות, חילוקי דעות והחלפת סטיילינג

התגובה מגיעה אחרי שורת פרסומים שטענו למתיחות חריגה בין השתיים, על רקע חילוקי דעות מקצועיים מאחורי הקלעים של הופעות, ואף על כך שאודיה החלה לעבוד עם סטייליסטיות נוספות – בהן מזל חסון. מהלכים אלה פורשו בתעשייה כסימן לפרידה מתקרבת, והובילו לגל כותרות דרמטיות במיוחד.

עם זאת, כבר אז היו גורמים שהכחישו טונים גבוהים או נתק אישי – וכעת, כאמור, לוזון עצמה מבקשת לשים סוף לסאגה.

הכותרות אולי רמזו אחרת, אבל לוזון מציבה גרסה ברורה: אין קרע, אין פרידה – והעבודה המשותפת נמשכת.