עורכי דינו של יונתן אוריך ביקשו מבית המשפט להורות על העברת חומרי הווידאו הגולמיים של הראיון שקיים עמרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין, בטענה כי מדובר בתיעוד בעל פוטנציאל ראייתי

עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין פנו היום (שני) לבית המשפט בבקשה להורות על העברת חומרי הווידאו הגולמיים של הראיון שקיים העיתונאי עמרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין. נשיא בית-משפט השלום במחוז מרכז, השופט מנחם מזרחי, קבע כי על אסנהיים ועל משטרת ישראל להגיש את תגובתם לבקשה בהקדם.

בבקשה שהגישו עורכי הדין, המייצגים את יונתן אוריך, נטען כי פלדשטיין מסר בפרשות הנחקרות שורה ארוכה של גרסאות שונות ומשתנות. לטענתם, עובדה זו מחזקת את הצורך בקבלת תיעוד מלא, רציף ובלתי ערוך של כל גרסה נוספת שמסר ביחס לליבת האירועים. עוד נכתב כי הראיונות עצמם מהווים מסירה של גרסה נוספת, שלה פוטנציאל ראייתי מובהק.

עוד ציינו חדד ומילשטיין כי שידור ערוך אינו משקף בהכרח את מלוא הדברים שנאמרו, את ההקשר המלא של השאלות, את רצף הדברים, ההסתייגויות, ההיסוסים, התיקונים או פרטים שנמסרו ולא שודרו. לפיכך נטען כי החומר הגולמי מהווה "חפץ" ש"הצגתו נחוצה או רצויה" בהתאם לסעיף 43 לפקודת סדר הדין הפלילי.

בבקשה התבקש בית המשפט להורות, בשלב ראשון ובמעמד צד אחד, על תפיסה והפקדה מיידית של החומר הגולמי בבית המשפט. לאחר מכן, כך לפי הבקשה, יש לקיים דיון במעמד הצדדים בטרם תתקבל החלטה בדבר עיון או העברת החומר.