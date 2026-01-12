ראש הממשלה נתניהו פרסם סרטון ראשון בו התייחס לחקירות והתנאים המגבילים החדשים שהוטלו על בכירים בלשכתו, ותקף את החוקרים

ראש הממשלה נתניהו לא שותק אחרי החקירות והתנאים המגבילים מרחיקי הלכת שהוטלו על עובדי לשכתו, נתניהו יצא כנגד החקירות, כינה אותן "עוד מאותו הדבר" וקבע כי מדובר בחקירות ורדיפה פוליטית לחלוטין.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ראש הממשלה נתניהו על חקירות אנשי לשכתו, צילום: לשכת ראש הממשלה.

הסרטון שפורסם ברשתות החברתיות של ראש הממשלה, יוצא להגנתם של ראש הסגל, צחי ברוורמן, ויועץ התקשורת עומר מנצור, אשר נחקרו אמש באזהרה והוטלו עליהם תנאים מגבילים מרחיקי לכת. כולל הרחקה מלשכת ראש הממשלה.

עוד באותו נושא צחי ברוורמן מבקש להסיר את התנאים המגבילים עליו 09:08 | חני אדרי 3 0 😀 👏

בדבריו יצא ראש הממשלה להגנתם והסביר: "אני לא מתרגש מהחקירות האלה, זה אותו מפעל, אותו צייד. זה פשוט בא, כי הם לא מצליחים לנצח אותי בבחירות" קבע ראש הממשלה.

נתניהו המשיך: "מביאים אותי למשפט, המשפט קורס, מביאים כל עוזר ועוזר שלי בתורו, והם מנסים לסחוט אותו, הם יודעים שאין שם כלום אבל הם רוצים להגיע לדבר אחר, לטלפון". האשים ראש הממשלה.

בסיום הסרטון נתניהו פנה לברוורמן ומנצור וחיזק: "עומר וצחי, אני בטוח שהם לא מתרגשים, זה לא מעניין, אני אגיד לך מה מעניין? שהציבור כבר לא מאמין לזה".