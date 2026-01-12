ראש הממשלה נתניהו לא שותק אחרי החקירות והתנאים המגבילים מרחיקי הלכת שהוטלו על עובדי לשכתו, נתניהו יצא כנגד החקירות, כינה אותן "עוד מאותו הדבר" וקבע כי מדובר בחקירות ורדיפה פוליטית לחלוטין.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
הסרטון שפורסם ברשתות החברתיות של ראש הממשלה, יוצא להגנתם של ראש הסגל, צחי ברוורמן, ויועץ התקשורת עומר מנצור, אשר נחקרו אמש באזהרה והוטלו עליהם תנאים מגבילים מרחיקי לכת. כולל הרחקה מלשכת ראש הממשלה.
בדבריו יצא ראש הממשלה להגנתם והסביר: "אני לא מתרגש מהחקירות האלה, זה אותו מפעל, אותו צייד. זה פשוט בא, כי הם לא מצליחים לנצח אותי בבחירות" קבע ראש הממשלה.
נתניהו המשיך: "מביאים אותי למשפט, המשפט קורס, מביאים כל עוזר ועוזר שלי בתורו, והם מנסים לסחוט אותו, הם יודעים שאין שם כלום אבל הם רוצים להגיע לדבר אחר, לטלפון". האשים ראש הממשלה.
בסיום הסרטון נתניהו פנה לברוורמן ומנצור וחיזק: "עומר וצחי, אני בטוח שהם לא מתרגשים, זה לא מעניין, אני אגיד לך מה מעניין? שהציבור כבר לא מאמין לזה".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
מוטי הקרייתי
השמאל מבין שאין סיכוין להחליף את ממשלת נתניהו. לכן הם מנצלים אמצעים משפטיים בלתי חוקיים תוך תפירת תיקים לערער את מעמד ראש הממשלה ולחטוף ממנו את השלטון בסיוע האחים המוסלמים.20:30 12.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
טינופת נתניהו, שתוקף את מערכת אכיפת החוק, את חוקרי המשטרה. אני רוצה לחזק את המשטרה!!!!! כל הכבוד לחוקרים האמיצים, שיודעים, שקטאריהו יוציא סרטון הסתה נגדם והם לא נשברים וממשיכים במקצועיות ובנאמנות למדינה...
טינופת נתניהו, שתוקף את מערכת אכיפת החוק, את חוקרי המשטרה. אני רוצה לחזק את המשטרה!!!!! כל הכבוד לחוקרים האמיצים, שיודעים, שקטאריהו יוציא סרטון הסתה נגדם והם לא נשברים וממשיכים במקצועיות ובנאמנות למדינה ולחוקיה!!! אתם מדהימים, תמשיכו כך!!!!! מתישהו ניפטר מהעונש שנקרא נתניהו, שכל מה שהוא עושה זה להוציא סרטוני שינאה נגד מדינת ישראל.המשך 20:24 12.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכאל ליברמן
הפוך, לא מאמינים לך !20:23 12.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמר
הלוואי ונזכה לעוד שנים רבות של נתניהו כראש הממשלה!20:36 12.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי הקרייתי
השמאל מבין שאין סיכוין להחליף את ממשלת נתניהו. לכן הם מנצלים אמצעים משפטיים בלתי חוקיים תוך תפירת תיקים לערער את מעמד ראש הממשלה ולחטוף ממנו את השלטון בסיוע האחים המוסלמים.20:30 12.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
טינופת נתניהו, שתוקף את מערכת אכיפת החוק, את חוקרי המשטרה. אני רוצה לחזק את המשטרה!!!!! כל הכבוד לחוקרים האמיצים, שיודעים, שקטאריהו יוציא סרטון הסתה נגדם והם לא נשברים וממשיכים במקצועיות ובנאמנות למדינה...
טינופת נתניהו, שתוקף את מערכת אכיפת החוק, את חוקרי המשטרה. אני רוצה לחזק את המשטרה!!!!! כל הכבוד לחוקרים האמיצים, שיודעים, שקטאריהו יוציא סרטון הסתה נגדם והם לא נשברים וממשיכים במקצועיות ובנאמנות למדינה ולחוקיה!!! אתם מדהימים, תמשיכו כך!!!!! מתישהו ניפטר מהעונש שנקרא נתניהו, שכל מה שהוא עושה זה להוציא סרטוני שינאה נגד מדינת ישראל.המשך 20:24 12.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכאל ליברמן
הפוך, לא מאמינים לך !20:23 12.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר