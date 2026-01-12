אישה שעברה בסמוך למתחם המסחרי בגלילות נפצעה ברגלה לאחר שחפץ שעף נתקל בה. בנהריה קרס מבנה ששהו בו מספר עובדים, שהספיקו לצאת מהמקום ולא להיפגע פיזית, במקום ישנה נפגעת חרדה. כל העדכונים מהסערה

הסערה כבר כאן: הערב (שני) אישה בת 47 נפגעה מחפץ שעף ברוח בסמוך למתחם מסחרי בגלילות, ונפצעה קל. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים שיבא תל השומר כשהיא במצב קל עם חבלה ברגל.

בעכו עץ קרס על רכב ושלט עסק נעקר ממקומו. צוותי עיריית עכו פועלים בשעה זו ברחבי העיר ומטפלים במספר אירועים שנגרמו כתוצאה מהרוחות העזות, בהם קריסת עץ על רכב ושלט של בית עסק שנעקר ממקומו.

בנוסף לכך, אישה בת 70 נפגעה מענף גדול שנפל ברח' הגלים בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבי"ח שמיר-אסף כשהיא במצב קל עם חבלת ראש.

חובש בכיר יוסף אסולין וחובש עידן בן רוש מיחידת האופנועים של מד"א, סיפרו: "האישה סיפרה כי במהלך טיול בפארק נפגעה מענף גדול שנפל ופגע בראשה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קל."

בנהריה קרס מבנה ברחוב המעפילים: מדובר בגג בבנייה קלה וחלונות זכוכית שקרסו כתוצאה מהרוחות העזות. לוחמי האש וידאו כי אין לכודים בתוך המבנה. ארבעה עובדים שהיו במקום יצאו באופן עצמאי, פרט לנפגעת חרדה אחת שטופלה במקום, אין נפגעים בגוף.