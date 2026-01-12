בית המשפט קבע כי הפעלת מצלמות אוטומטיות לצורך אכיפת עבירות חניה בידי רשויות מקומיות נעשתה ללא סמכות חוקית, מאחר שלא קיימת הסמכה מפורשת לכך בחקיקה ראשית של הכנסת

בית המשפט קבע היום (שני) החלטה עקרונית שלפיה אכיפת עבירות חניה באמצעות מצלמות אוטומטיות, כפי שנעשתה בשנים האחרונות על ידי רשויות מקומיות, אינה חוקית בהיעדר הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית של הכנסת.

על פי פסק הדין, הפעלת מצלמות חכמות לצורך אכיפת חניה מחייבת עיגון מפורש בחוק, סמכות שלא ניתנה עד כה לרשויות המקומיות. בית המשפט קבע כי התקנת המצלמות והנפקת דוחות על בסיס תיעוד מצולם בוצעו ללא מקור סמכות ברור בדין.

במהלך הדיון הוצגה גם עמדת היועצת המשפטית לממשלה, אשר אישרה כי השימוש במצלמות לאכיפת חניה נעשה ללא הסמכה חוקית. לפי הדברים שנמסרו בבית המשפט, המצלמות הניבו לרשויות המקומיות הכנסות מצטברות של מאות מיליוני שקלים לאורך השנים.

למרות הקביעה המשפטית, בעיריית תל אביב-יפו, וכן ברשויות מקומיות נוספות, לא הודיעו בשלב זה על הפסקה מיידית של מתן דוחות חניה באמצעות מצלמות. גורמים ברשויות ציינו כי הנושא נבחן וכי ייתכן שיידרשו הסדרים משפטיים או חקיקה משלימה להמשך האכיפה.

המשמעות המעשית של פסק הדין, וכן השלכותיו על דוחות שניתנו בעבר ועל אופן האכיפה בעתיד, צפויות להתברר בתקופה הקרובה.