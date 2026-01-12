המנהיג העליון של איראן, ששומר על שתיקה ארוכת ימים, פרסם הודעה ברשתות החברתיות בזמן שרשת האינטרנט באיראן ממשיכה להיות מושבתת

לאחר ששמר על שתיקה במשך הימים האחרונים, בזמן על פי הערכות המערב, אלפי מפגינים נרצחו ברחבי איראן בידיי כוחות המשטר, ובזמן שהאינטרנט במדינה ממשיך להיות מנותק כבר מעל ל-3 ימים ברצף, האייתולה של איראן פרסם "הודעת ניצחון" ממקום מחבואו.

ההודעה פורסמה, באופן אירוני, ברשת החברתית של אילון מאסק X. זאת בזמן שרשתות האינטרנט מושבתות כבר קרוב ל-4 ימים, ובנוסף, בזמן שהדבר היחיד שמאפשר למפגינים גישה כל שהיא לעולם החיצון, היא מערכת "סטארלינק", גם היא של אילון מאסק.

חמינאי פרסם את ההודעה אחרי "יום ההפגנות" לו קרא המשטר, בניסיון לייצר תצוגה של תמיכה פנימית בפני העולם.

חמינאי התגאה בדבריו: "בשם האל והאומה האיראנית האדירה, היום השגתם מעשה נהדר, הפכתם את זה ליום היסטורי".

האייתולה בן ה-86 המשיך: "העצרות הגדולות שלכם, ששפעו בנחישות מוצקה, ריסקו לחלוטין את מזימות האויב, שהיו אמורות לצאת לפעול על ידי שכירי חרב בתוך מדינתנו".

בניגוד לבכירים אחרים במשטר, שהגיעו לעצרות המאורגנות שהתקיימו בריכוזי התמיכה של השלטון, חמינאי בלט בהעדרו, ורבים מעריכים כי המנהיג העליון מולט אל מקום מסתור, מחשש לחיסולו על ידי ארה"ב.

גם בנו של חמינאי, מוג'תבא, שסומן כיורש העצר הצפוי לתפקיד השליט העליון, נעדר מההפגנות, וככל הנראה גם הוא הוסתר על ידי השלטון.