במעמד מרגש ובתהלוכה ברחובות שכונת רמת אשכול שבלוד, הוכנס ספר תורה לבית הכנסת "ישועת ה'", אותו מבנה שהוצת לפני כ-4 שנים. ספר התורה נתרם על ידי משפחתו של נעם דרייפוס, מנכ"ל ארגון 'לודאים'

שכונת רמת אשכול בלוד לבשה חג: מאות תושבים, צעירים וסטודנטים צעדו הערב (שני) בשירה ובריקודים לכבודה של תורה. האירוע המרגש הגיע לשיאו עם הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת "ישועת ה'", מקום שהפך לאחד מסמלי הפרעות בערים המעורבות במהלך מבצע "שומר החומות", אז הוצת בית הכנסת על ידי פורעים ערבים.

באירוע השתתפו מאות מאנשי הקהילה היהודית בשכונה, בהם תלמידי המכינה הקדם-צבאית הפועלת בשכונה, חברי כפרי הסטודנטים של בני עקיבא בלוד, תלמידי ישיבת ירושלים לצעירים ותושבי השכונה הוותיקים והחדשים. המראה של מאות רוקדים עם ספרי תורה במקום שבו עלו באש ספרי קודש לפני שנים ספורות, עורר התרגשות רבה בקרב המשתתפים.

ספר התורה נתרם על ידי משפחת דרייפוס, נעם דרייפוס, מנכ"ל ארגון 'לודאים', שיתף בתחושותיו במהלך האירוע: "זוהי זכות עצומה עבור משפחתנו להכניס ספר תורה דווקא לבית הכנסת 'ישועת ה' בשכונת רמת אשכול. המקום הזה, שעבר רגעים קשים כל כך, חזר להיות שוקק חיים, מלא בתפילות ובשיעורי תורה".

דרייפוס הוסיף: "העשייה כאן ברמת אשכול היא שליחות ציונית ראשונה במעלה בלב מדינת ישראל. אני מזמין משפחות, סטודנטים, וצעירים נוספים לעבור לשכונה, לחזק את הקהילה ולהיות חלק מהמהפכה הציונית שמתחוללת כאן במרכז הארץ".