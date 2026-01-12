יו"ר דגל התורה מבהיר כי ההצבעה על תקציב המדינה תלויה לחלוטין בהסדרת מעמדם של בני הישיבות, ומודה כי הוא סקפטי לגבי ההבטחות הפוליטיות: "אני מאמין בקדוש ברוך הוא"

בראיון נחרץ שהעניק היום (שני) יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, לפרשן הפוליטי ישי כהן, הבהיר גפני באופן חד משמעי כי מפלגתו לא תתמוך בתקציב המדינה הקרוב, כל עוד לא הושלמה חקיקתו של חוק הגיוס. האמירה הנחרצת מסמנת משבר קואליציוני אפשרי ומחדדת את המתח בין השותפות החרדיות לראש הממשלה בנימין נתניהו סביב סוגיית הגיוס הבוערת.

במהלך הדברים נשאל גפני האם קיים תרחיש בו ירים את ידו בעד התקציב, גם אם חוק הגיוס טרם עבר. תשובתו הייתה שלילית ומוחלטת. גפני הדגיש כי עמדתו אינה גחמה אישית, אלא הוראה ישירה שקיבל מההנהגה הרוחנית של המפלגה: "לפי דעתי כרגע, ממה שאני שמעתי מהרבנים שלנו – לא. קודם שיהיה חוק".

המשוואה שיוצר גפני ברורה: אין חוק גיוס – אין תקציב מדינה. לדבריו, הקשר בין הדברים הוא "ברור לגמרי", והמסר הועבר בצורה חדה גם לראש הממשלה ולשאר חברי הקואליציה. "כולם יודעים את זה", טען גפני, ובכך שמט את הקרקע תחת האפשרות שנתניהו יופתע ברגע האמת.

לשאלה האם הוא מאמין למאמצים אלו, השיב גפני: "אני מאמין בקדוש ברוך הוא". כשהוא רומז כי בכל הנוגע להבטחות פוליטיות בכנסת ישראל – האמון של יו"ר ועדת הכספים לשעבר מוגבל בהחלט.