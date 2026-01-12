שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י תקף את אירופה ונזף בבריטניה וצרפת, בזמן שהמשטר מדכא באלימות את המחאות

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, פתח במתקפה תמוהה על מדינות אירופה. בזמן שהמשטר האיראני רוצח מפגינים ברחובות, נזף ערקאצ'י בבריטניה, צרפת ושורה של מדינות נוספות.

בהודעה שפרסם לאחר שיחת טלפון עם שר החוץ הבריטי, האשים עראקצ'י את בריטניה בהפרת מחויבויותיה על פי הדין הבינלאומי, ודרש ממנה להבטיח את ביטחונם של הקונסוליה והשגרירות האיראניות בלונדון. לדבריו, אם בריטניה “לא תוכל לעמוד בחובתה להגן על הנציגויות הדיפלומטיות”, איראן תשקול פינוי של אנשי הסגל שלה מהממלכה.

במקביל, נזף עראקצ'י במדינות אירופה – בהן בריטניה ו־צרפת וקרא להן “להימנע מהתערבות בענייניה הפנימיים של איראן”. במסגרת זו, טען כי באירופה פועלים “גורמים עוינים הנתמכים על ידי ישראל, המתחזים לארגוני תקשורת”, והזהיר מפני צעדים נגדם, זאת לאחר שמשרד החוץ האיראני זימן את שגרירי בריטניה, צרפת, איטליה וצרפת לשיחת נזיפה.

הדברים נאמרים על רקע זעם גובר באירופה נוכח הדיווחים והתיעודים מאיראן, המצביעים על שימוש נרחב באש חיה, מעצרים המוניים ואלימות קשה נגד מפגינים.