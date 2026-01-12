גורמים בכירים בבית הלבן שוחחו עם התקשורת הערבית, ומסרו לגופי החדשות כי ההכנות לתקיפה באיראן נמצאות ב"שלבי הכנה מתקדמים", וכי עומדות בפני הנשיא טראמפ אפשרויות רחבות לפגוע במשטר.
גורם בכיר בבית הלבן ששוחח עם גופי תקשורת ערבים הסביר כי "ההכנות לתקיפה באיראן נמצאות בשלבים מתקדמים" והסביר כי כעת הכל תלוי באיזה מסלול טראמפ צפוי לבחור לפעול בו.
על פי פרסומים קודמים, הצבא הציע לטראמפ סל רחב של פעולות אפשריות כנגד המשטר האיראני. בין האפשרויות שהוצגו לטראמפ היו מבצעי סייבר התקפי נגד המשטר, חיזוק וסיוע לקבוצות אופוזיציה, ותקיפות צבאיות קינטיות כנגד המשטר.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים