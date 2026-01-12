השירות המטאורולוגי מפרסם עדכון נוסף לציבור רגע לפני הגעתה של הסופה לישראל, ומבהיר כי יש לצפות לנזקים ולשיבושים רבים. רגיעה: כבר מחר

על פי הודעת השירות המטאורולוגי: "הרוחות כבר במגמת התחזקות, אך הן יגיעו לשיאן בין החצי השני של הלילה ועד מחר אחר הצהריים, עם רוחות עזות ומשבים של 60 עד 80 קמ"ש, ומקומית אפילו של 100-120 קמ"ש, בעיקר בחוף ובהרים. יש לצפות לנזקים כגון קריסות עצים, חפצים ופגיעה בתשתיות עקב עוצמות הרוחות ואולי אף לשיבושים כגון המראות ונחיתות הלילה ומחר בשעות הבוקר. הרוחות החזקות גם יעלו את גובה הגלים, וצפויים גלים מעל 5 מטרים, כך שהים יהיה מסוכן מאוד".

עוד נכתב כי "נוסף על הרוחות החזקות, צפויה כמות גדולה של גשם בעיקר בהרים ובמישור החוף הדרומי, דבר אשר יגרום לשיטפונות משמעותיים בנחלי ים המלח ומדבר יהודה כבר מלפנות בוקר, וגם להצפות מקומיות ושטפונות בבקעת הירדן, בהרי ירושלים, בשומרון ובגליל התחתון והמערבי. כמו כן, בגלל כמות הגשם הגדולה בהרי ירושלים יש צפי לעלייה משמעותית ואפילו להצפות בנחלים שורק, לכיש, שיקמה ובשור הזורמים בשפלה ובחוף הדרומיים".

מלבד המשקעים הרבים, בשירות המטאורולוגי מדגישים כי "הקור שיגיע הפעם עם הסערה יגרום לשלג משמעותי בחרמון, אך לראשונה העונה גם לשלג בצפון הגולן החל ממחר בבוקר, וצפויה היערמות של מספר ס"מ על הקרקע, ואולי גם שכבה דקה בפסגת הר מירון. שלגים אלה יפסקו מחר במהלך הערב".

"הסערה תירגע בהדרגה משעות אחר הצהריים מחר, וביום רביעי כבר נהיה עם שאריות של גשמים קלים פה ושם, אך ללא מזג אוויר חריג", סיכמו בשירות המטאורולוגי.