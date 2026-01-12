היועמ״שית הודיעה לבג״ץ כי הממשלה לא יישמה את פסק הדין בנושא גיוס חרדים, וציינה כי מאז מתן ההחלטה "לא נעשתה אף פעולה" ליישומה

היועצת המשפטית לממשלה הודיעה היום (שני) לבית המשפט העליון כי הממשלה אינה מקיימת את פסק הדין שניתן בנובמבר האחרון, אשר חייב אותה לגבש מדיניות אכיפה אפקטיבית ושוויונית של חובת הגיוס לצה״ל, לרבות צעדים אזרחיים וכלכליים כלפי מי שאינם מתייצבים לצווי גיוס.

בתגובה לבקשות שהוגשו לפי פקודת ביזיון בית המשפט, נכתב מטעם המדינה כי מאז מתן פסק הדין לא ננקטה אף פעולה אופרטיבית ליישומו. לפי המסמך, "הממשלה לא פעלה לבצע את פסק הדין והסעדים האופרטיביים שהופנו כלפיה, ואף לא הביעה כוונה כלשהי לקיים את פסק הדין".

עוד באותו נושא בן גביר: "יועמ"שית עבריינית, מובילה רדיפה פוליטית נגדי" 15:51 | נחום פרי 5 0 😀 👏

פסק הדין, שניתן בהרכב מורחב של בג״ץ, קבע כי אכיפת חובת הגיוס כלפי בני הציבור החרדי אינה אפקטיבית ואינה שוויונית. בפסק הדין צוין כי פעולות האכיפה שננקטו עד כה מהוות "קצה הקרחון", וכי "קשה לומר אפוא כי חובת הגיוס אכן נאכפת באופן שוויוני ואפקטיבי, הרחק מכך, ממש לא".

עוד נקבע כי על המדינה לנקוט גם צעדי אכיפה אזרחיים וכלכליים, וכי ככלל "אין לאפשר המשך מתן הטבות הניתנות בקשר ישיר או עקיף להשתמטות מחובת הגיוס". בהתאם לכך הורה בית המשפט לממשלה לגבש בתוך 45 ימים מדיניות אכיפה אפקטיבית, שוויונית ומידתית.

לפי תגובת המדינה, היועצת המשפטית לממשלה פנתה פעמיים לראש הממשלה לאחר מתן פסק הדין והתריעה על החובה לקיים עבודת מטה ממשלתית דחופה ליישום ההחלטה. בפניות אלו הובהר כי קיימת כבר עבודת מטה מקצועית הכוללת צעדי אכיפה שניתן ליישם ללא חקיקה, אך עד כה לא התקבל מענה.

במסמך צוין כי בישיבת הממשלה שהתקיימה ביום 4 בינואר, ואשר נועדה לדון בצעדים כלכליים למימוש הגיוס, לא נכחו ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר. עוד נכתב כי "עד כה ובמשך כ-50 יום ממועד מתן פסק הדין, לא נעשתה אף פעולה שניתן לראות בה ולו כראשית ביצועו של פסק הדין".

בהתייחס לחשיבות הנושא, צוטט בפסק הדין המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שאמר כי "בעת הנוכחית, על הפרק לא רק סוגיה של שוויון, אלא צורך ביטחוני ממשי", וכי לפי נתוני צה״ל נדרשים אלפי חיילים נוספים, חלקם הגדול לתפקידי לחימה.

בסיום תגובת המדינה נכתב כי אי קיום הצו השיפוטי פוגע בעקרון שלטון החוק ובעקרון הפרדת הרשויות, וכי יש מקום להורות לממשלה לקיים לאלתר את פסק הדין ולנקוט בצעדים משלימים נרחבים במישור האזרחי-כלכלי.