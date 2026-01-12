שלושה חשודים נעצרו היום (שני) בשעות הצהריים, בחשד למעורבות באירוע אלימות כלפי רועה צאן באזור מקנה אברהם שבגזרת עציון. החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.
על פי הודעת דוברות המשטרה, לקראת שעות הצהריים התקבל דיווח מחטמ"ר עציון בצה"ל על מקרה אלימות כלפי רועה צאן, אשר נפגע באורח קל ונזקק לטיפול רפואי במקום.
בעקבות הדיווח הגיעו לזירת האירוע כוחות צה"ל, יחד עם שוטרי תחנת עציון ולוחמי יס"מ מיחידת חץ של מרחב יהודה במחוז ש"י. הכוחות פעלו לבירור נסיבות המקרה ולאיתור המעורבים.
תוך זמן קצר נעצרו שלושה חשודים, תושבי האזור, והם הועברו לחקירה בתחנת עציון. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת, במטרה לאתר מעורבים נוספים ולמצות עמם את הדין.
