מזג אוויר יהיה גשום, סוער וקר. תנשבנה רוחות חזקות וקיים חשש ממשי לנזקים. בצפון תתחולל סופת שלגים. ובנחלי המזרח יהיו שטפונות והצפות.

הערב והלילה, בין שני לשלישי: ייעשה גשום סוער וקר: ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, עם משבים עזים, וקיים חשש ‏מנזקי רוח. קיים ‏חשש משיטפונות בנחלי המזרח, ומהצפות ‏במישור החוף והשפלה, בחרמון תתחולל סופת שלגים. לקראת בוקר יחל שלג גם בצפון רמת הגולן.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

שלג בצפון (צילום: רפאל נוה)

יום שלישי: גשום סוער וקר: ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, עם משבים עזים, וקיים חשש ‏מנזקי רוח. גשמים ירדו לפרקים מצפון הארץ ועד לנגב, מלווים בסופות רעמים. קיים חשש מהצפות בהרי המרכזוהשומרון ומשיטפונות בנחלי המזרח והנגב. בחרמון תתחולל סופת שלגים. שלג ‏ירד גם בפסגות הרי הצפון מעל 1000 מ'. הים התיכון יעשה סוער עד גועש, ‏בנגב ייתכן אובך. בערב יחלשו הגשמים ויתמעטו.

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן, תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין מעט נמוכות מהממוצע ‏לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ינשבו רוחות מתונות עד ערות.

יום חמישי: מעונן חלקית, ויתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות ממוצעות לעונה‏.‏

יום שישי: מעונן חלקית, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

יום שבת: מעונן חלקית, וייתכן גשם מקומי מידי פעם בעיקר בצפון הארץ.