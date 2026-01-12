רולינג מביעה תמיכה באנשים שיוצאים למחות ברחובות איראן וחושפת את הצביעות של המפגינים הפרו פלסטינים שנמנעים לתמוך בהם: "לא אכפת לכם מאנשים מדוכאים שמתעללים בהם"

הסופרת של סדרת ספרי "הארי פוטר", ג'יי קיי רולינג, מפרסמת את תמיכתה במחאות של העם האיראני.

ביממה האחרונה היא פרסמה ציוץ תמיכה גדול באלו שיוצאים למחות ברחובות טהרן, ואף טענה כי במחאות רבות בנושאים אחרים (למשל מפגינים פרו פלסטינים שטוענים שהם מדוכאים), דווקא במקרה הזה מחליטים לשתוק ולא להביע את עמדתם.

רולינג פרסמה בציוץ ברשת X כי מדובר בצביעות: "אם אתם טוענים שאתם תומכים בזכויות אדם אבל לא מסוגלים להראות סולידריות עם אלול שנלחמים למען חירותם באיראן, חשפתם את עצמכם. לא אכפת לכם מאנשים מדוכאים שמתעללים בהם, כל עוד זה לא נעשה על ידי האויבים של האויבים שלך".

(מתוך חשבון ה-X של ג'יי קיי רולינג)

נזכיר כי במהלך מלחמת חרבות ברזל, ג'יי קיי רולינג הביעה תמיכה במשפחתה של נויה דן ז"ל, בת 12 מקיבוץ ניר עוז, שנרצחה יחד עם סבתה כרמלה על ידי מחבלי חמאס. נויה הייתה מעריצה של "הארי פוטר" ותמונתה בתלבושת של הקוסם המפורסם התפרסמה ברחבי העולם.