על רקע הדיכוי האלים של המחאות באיראן, גוברים הקולות באירופה להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור

בעקבות גל המחאות הסוער באיראן, שהביא לתגובה אלימה וקטלנית על ידי כוחות המשטר, גורמים מובילים באירופה קוראים להגדיר את משמרות המהפכה האיראניים כארגון טרור בינלאומי.

שר החוץ של הולנד, מנהיג האופוזיציה בספרד ובכירים נוספים במדינות האיחוד האירופי קראו בימים האחרונים לקדם מהלך רשמי שיכלול הכנסת משמרות המהפכה לרשימת ארגוני הטרור של האיחוד, לצד החמרת הסנקציות האישיות נגד בכירי המשטר המעורבים בדיכוי המחאה.

בהודעה חריגה שפרסם משרד החוץ ההולנדי, נמסר כי "האג אינו יכולה לעמוד מנגד לנוכח התמונות המזעזעות והעדויות הקשות המגיעות מאיראן”. בהודעה גינה המשרד את השימוש בכוח נגד מפגינים שלווים וקרא לאיחוד האירופי “לעבור משלב ההצהרות לשלב המעשים”.

גם בספרד נשמעו קולות דומים. מנהיג האופוזיציה קרא לממשלת מדריד להוביל קו תקיף יותר מול טהרן וטען כי “משמרות המהפכה אינם גוף צבאי לגיטימי – אלא זרוע טרור הפועלת נגד אזרחיה שלה ונגד היציבות האזורית”.