גרעיני השיבה של חומש ושא-נור חתמו על מסמכי הקמה מחדש של האגודות השיתופיות של היישובים, כחלק מהליך ארגוני לחידוש הפעילות הקהילתית לאחר החלטת הממשלה להכיר בהם מחדש בתחומי המועצה האזורית שומרון

גרעיני השיבה של היישובים חומש ושא-נור חתמו בימים האחרונים על מסמכי הקמה מחדש של האגודות השיתופיות של היישובים, שנעקרו במסגרת תוכנית ההתנתקות. מדובר בצעד ארגוני שנועד לאפשר את חידוש הפעילות הקהילתית והניהולית של היישובים.

המהלך מתבצע חודשים לאחר החלטת הממשלה להכיר מחדש בחומש ובשא-נור כיישובים מן המניין בתחומי המועצה האזורית שומרון. האגודות השיתופיות, ששימשו בעבר כגוף הניהולי והקהילתי של היישובים, פורקו לאחר הפינוי בהתאם לחוק פינוי-פיצוי.

עוד באותו נושא לראשונה מאז ההתנתקות: הצעד התקדימי של צה"ל בשומרון 07:44 | שמחה רז 0 0 😀 👏

ברשימות החברים שחתמו על הקמת האגודות נכללים תושבים שפונו בעבר מהיישובים, לצד משפחות חדשות. בין החותמים גם ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שחתם על מסמכי הקמת אגודת שא-נור.

במעמד החתימה אמר דגן: "‏הגשת האגודות השיתופיות של חומש ושא-נור היא הרבה מעבר לפרוצדורה טכנית. זהו שלב מהותי בדרך להקמת היישובים בחזרה ובנייתם כקהילות משגשגות. החתימה היא התחייבות להמשך פיתוח ההתיישבות במרחב השומרון וצפון השומרון".

בני גל, שפונה בעבר מחומש, אמר: "כמגורש מחומש זהו רגע של סגירת מעגל. אחרי 20 שנה של מאבק, חומש מוכיחה שאפשר לחזור ולהקים מחדש".

עקיבא סמוטריץ', שפונה משא-נור, מסר לאחר החתימה: "האגודה השיתופית של שא-נור פורקה לאחר הפינוי, וכעת אנו מקימים אותה מחדש. מבחינתנו זהו צעד שמסמן את המשך המאבק על חזרה ליישובים בצפון השומרון".

הקמת האגודות השיתופיות נחשבת שלב מקדים לפעולות נוספות הנוגעות להסדרת הקהילות ולפיתוח היישובים בעתיד.