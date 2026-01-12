הפרשן הבכיר לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, התייחס למתחולל באיראן וציין כי כל מה שקורה שם זה בזכות מבצע 'עם כלביא': "הקפלניסטים לא יודו בזה"

הפרשן הבכיר לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, העניק ראיון לרדיו 'גלי ישראל' והתייחס למתחולל באיראן. יחזקאלי ציין כי כל מה שקורה שם זה בזכות מבצע 'עם כלביא'.

יחזקאלי אמר: "כל מה שאתם רואים היום ברחובות איראן זה רק אבל רק בזכות מבצע 'עם כלביא'. מה שקרה באיראן זה רק בגלל המבצע שעשינו שם, בו התגלה הנמר מנייר האיראני. האזרחים שם ראו את זה והבינו שהם יכולים לצאת לרחובות. אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק פה ולבדוק מתי אתה יכול לתת עזרה למפגינים בלי שנקבל על הטילים העורף".

המראיים נעם פתחי אמר לו: "אתה יודע כמה ויכוחים יש לי עם קפלניסטים ברשתות על זה? אני מתעקש לטעון שמה שאנחנו רואים באיראן זה בזכות המבצע שעשינו שם".

יחזקאלי השיב לו: "ברור שהם לא יודו בזה, יש להם משהו נגד ביבי".