דרמה פוליטית במשכן: שרים וחברי כנסת מהליכוד התייצבו בחזית אחידה נגד שר האוצר בכנס חירום • יוזם הכנס, ח"כ ששון גואטה, מציב קו אדום: "לא אתמוך בתקציב המדינה אם הרפורמה תעבור" • ח"כ מילביצקי: "אפשר להסתדר גם בלי בצלאל סמוטריץ'"

המתח בקואליציה הגיע היום (שני) לשיא חדש, כאשר בכנס חירום שנערך בכנסת תחת הכותרת "הצלת ענף החלב", פתחו בכירי הליכוד במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'. במרכז האירוע עמד איום מפורש של יוזם הכנס, ח"כ ששון גואטה, להפיל את תקציב המדינה אם "רפורמת החלב החד-צדדית" של האוצר תצא לפועל.

גואטה שרטט קו אדום בוהק לממשלה והבהיר כי החקלאות וההתיישבות אינן נושא למשא ומתן. לדבריו, אם שר האוצר ימשיך ברפורמה הדורסנית ללא הסכמות, הוא לא יוכל להצביע בעד התקציב, שכן הביטחון התזונתי קודם לכל שיקול פוליטי.

הרוחות בכנס התלהטו כאשר ח"כ חנוך מילביצקי סיפק את אחת האמירות הקשות ביותר שנשמעו לאחרונה בתוך הקואליציה. מילביצקי טען כי "אפשר להסתדר גם בלי בצלאל סמוטריץ'", והאשים את שר האוצר בהתנהלות שנמשכת זמן רב מדי ומאופיינת בחוסר אחריות וב"קופצנות".

עוד הדגיש כי המחשבה שסמוטריץ' יכול להוביל את כולם כרצונו לא תתקבל עוד, והגדיר את צעדי האוצר כפגיעה בלב ליבה של האוכלוסייה ממנה מגיעים נבחרי הליכוד.

אל הביקורת החריפה הצטרפו חברי כנסת נוספים שבחרו בדימויים ציוריים כדי להמחיש את גודל השעה. ח"כ אליהו דלל טען כי "חקלאות היא לא דשא סינתטי שאפשר פשוט לייבא", והציע כי אם המטרה היא להוריד את יוקר המחיה, יש לעשות זאת באמצעות מע"מ דיפרנציאלי ולא בחיסול הרפתנים.

ח"כ אושר שקלים חיזק את הדברים והגדיר את המהלך כטעות אסטרטגית, באמרו כי מי שחושב שאפשר לפרק את ענף החלב בהחלטת אוצר אחת "טועה ומטעה", וכי מדובר במאבק על עתיד הציונות ונכס לאומי-ביטחוני.

בצעד חריג, התייצבו לצד החקלאים והח"כים המורדים גם שרים בכירים בממשלה, המביעים אי-אמון במדיניות הכלכלית של עמיתם לשולחן הממשלה. שר החקלאות וביטחון המזון, אבי דיכטר, הבהיר כי הממשלה מחויבת לחיזוק החקלאות וכי כל שינוי חייב להיעשות בהידברות ובמקצועיות.

שר הכלכלה ניר ברקת הוסיף כי המאבק ביוקר המחיה צריך להיעשות תוך יצירת ודאות וחיזוק הייצור המקומי, ולא באמצעות פגיעה רוחבית בענפים שלמים.

את זעקת השטח השמיעו ראשי המועצות והארגונים החקלאיים. שי חג'ג', יו"ר מרכז השלטון האזורי, איים בהחרפת המאבק והצהיר כי "אם מישהו חושב שזה יעבור בשקט – הוא טועה", תוך שהוא מבטיח להעלות טרקטורים לירושלים. מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, הזכירה את ההשקעות הגדולות שנעשו כדי להבטיח שאף גורם חיצוני, מטורקיה או מכל מקום אחר, לא יאיים על ביטחון המזון של ישראל.

עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים, סיכם את הלך הרוח באמרו כי הליכוד לא יכול להיות חתום על חיסול ענף מפואר בן מאה שנה, וכי הרפורמה הנוכחית היא "פירוק מכוון של החקלאות הישראלית".